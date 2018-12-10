'Noel Baba gerçek değil' dedi, gözaltına alındı

ABD basınındaki haberlere göre, Teksas’da yaşayan 31 yaşındaki Aaron Urbanski isimli kişi, bir kilisede düzenlenen "Noel Baba ile kahvaltı" etkinliğini protesto etti. Kilisenin önündeki çocuklara "Noel Baba gerçek değil" diyen Urbanski, polis tarafından gözaltına alındı.

KİLİSENİN ÖNÜNDEN AYRILMAYI REDDETTİ

Polis yetkilileri ise Aaron Urbanski’nin kilisenin önünden ayrılmayı reddettiği ve kiliseye gelen aileleri rahatsız ettiği için gözaltına alındığını belirtti. New Jersey eyaletinde geçen hafta bir öğretmenin görevine, öğrencilerine Noel Baba’nın gerçek olmadığını söylediği gerekçesi ile son verilmişti.