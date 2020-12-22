Dünya Noel Baba'nın hayatını kurtardılar

Noel Baba'nın hayatını kurtardılar

Dünya

Noel Baba'nın hayatını kurtardılar

ABD'de motorlu paraşütüyle elektrik tellerine takılan Noel Baba kılığındaki kişi elektrik tellerinden vinç yardımıyla kurtarıldı.

22 Aralık 2020, Salı 10:41 Son Güncelleme:
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ABD'de motorlu paraşütüyle elektrik tellerine takılan Noel Baba kılığındaki kişi, mahsur kaldı. Bu kişinin, elektrik tellerinden vinç yardımıyla kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.

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Olay, Kaliforniya eyaletinin Sacramento şehrinde meydana geldi. Noel Baba kılığındaki kişi, civardaki bir okuldan motorlu paraşütüyle kalkış gerçekleştirdi. Bir süre sonra motor gücünü kaybedince alçalan bu kişinin paraşütü elektrik tellerine dolaştı. Havada asılı kalan Noel Baba, vinç kullanılarak bir elektrik hizmet sağlayıcısı ve itfaiyenin iş birliği ile kurtarıldı. 

İtfaiye biriminden yapılan açıklamada, 'Noel Baba'nın yaralı olmadığını ve önümüzdeki hafta Noel'e hazır olacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz, ama belki de yeni bir kızakla!' ifadelerine yer verildi.

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