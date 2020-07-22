Nokia, veri merkezi ağında dönüşümsel adımlarını duyurdu

Bu, bulut ve veri merkezi üreticilerinin, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üstel trafik büyümesi ile 5G ve Sanayi 4.0 gibi teknoloji değişimlerinden kaynaklanan sürekli değişim karşısında operasyonlarını ölçeklendirmelerine ve uyarlamalarına olanak tanıyacağı belirtildi.

Nokia, yeni ve modern bir ağ işletim sisteminin (NOS) ve bildirimsel, amaç esaslı otomasyon ve işletim yazılımının hayata geçirilmesi ile veri merkezi sistemlerini yeniden tanımladığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada; Nokia SR Linux, tamamen modern mikro-hizmet tabanlı ilk NOS olmasından dolayı gerçek bir mimari adım olduğu ve SR Linux NDK (NetOps geliştirme yazılımı), eksiksiz ve zengin programlama yetenekleri seti sunduğu belirtildi. Uygulamaların, gRPC (uzaktan prosedür çağrısı) ve protobuf gibi modern yazılımlar üzerinden kolaylıkla entegre edilebildiği de kaydedildi. Birleşik çözümüm, veri merkezi ve bulut ortamlarının ölçeklendirilmesini, uyarlanmasını ve işletilmesini kolaylaştırmak için açıklık, esneklik, sağlamlık ve otomasyon sağladığı da açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Apple Başkan Yardımcısı ve Ağlardan sorumlu Adam Bechtel şunları söyledi: "Verimliliği artırmak ve enerji tüketimini azaltmak için veri merkezi ekipmanlarımızı düzenli olarak teknoloji ile güncelliyoruz. Nokia'nın yeni sisteminin kullanılması, daha iyi ağ ve yönlendirme özellikleri katacaktır."

Turkcell Merkezi Sistemler ve Erişim Planlama Yöneticisi Elif Yenihan da "Nokia tarafından büyük ölçekli veri merkezleri için geliştirilen ağ ekipmanları ve sistem yönetim uygulamaları daha fazla otomasyon, daha açık ve daha kolay kullanım sağladıkça, Nokia'nın vizyon ve uygulamalarının Turkcell'in gereksinimleriyle daha iyi örtüştüğünü görüyoruz. Veri merkezi operasyonlarımız için maksimum güvene ve çevikliğe ihtiyacımız var. Günlük veri merkezi operasyonlarında kolaylık sağlamak için Nokia'nın bu alandaki yaklaşımı, iyi konumlandırılmış, hızlı devreye alınabilen, kolay uyarlanan, ölçekleme hususunda esnek bir çözüm sağlıyor. Turkcell olarak bu alanda Nokia ile işbirliği içinde olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Nokia IP ve Optik Ağlardan Sorumlu Başkan Basil Alwan ise şunları söyledi: "Uzun yıllardır dünyadaki telekom operatörlerine hizmet ederek, küresel ölçekte işletme ve misyon açısından kritik IP ağlarının kurulması ve işletilmesindeki mühendislik zorluklarını anlıyoruz. Ancak, günümüzün büyük veri merkezlerinin kendine özgü operasyonel zorlukları mevcut. SR Linux projesi, Apple ve diğerleriyle olan ortaklığımızdan ortaya çıkan kendinden bahsettiren 'yeni bir sayfa'dır. Ortaya çıkan tasarım derinliğinde etkileyicidir ve gelecek açısından gerekli dengeyi kurar."