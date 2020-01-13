Nokia’nın Android 10 destekli telefonu kısa süre sonra gelecek

Onur Binay/posta.com.tr

Söz konusu yeni cihazın, Nokia 8.2 5G’nin 4G varyantı olabileceği söyleniyor. Akıllı telefonun model numarası ise TA-1234.

Wi-Fi sertifikası, cihazın Android 10'u çalıştırdığını ortaya koyuyor. Bu, Android'in en son sürümünü kullanıma hazır ilk Nokia telefon olacak. Son zamanlarda Android 10'a güncellenmiş çok sayıda Nokia telefonu var, ancak şirketin Google'ın en son sistemiyle birlikte gelen bir telefonu yok.

Nokia TA-1234'ün Wi-Fi sertifikası, cihazın Snapdragon 665 işlemci tarafından desteklendiğini de ortaya koyuyor .

Nokia 8.2 5G'nin MWC 2020'de piyasaya çıkacağını bildiren raporlar var, bu yüzden 4G varyantı da aynı zaman diliminde tanıtılabilir.

Wi-Fi sertifikası başka hiçbir bilgi vermediğinden, diğer önemli donanım özellikleri belli değil.

Ancak Nokia 8.2 için Temmuz 2019'da bir rapor çıkmıştı. Buna göre cihazın 32MP pop-up selfie kamerayla gelebileceği belirtiliyordu.