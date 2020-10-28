Sosyal medyada sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeyi başaran Nora Tokhosepyan , sevenlerine müjdeli haberi verdi.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan genç şarkıcı 2020’nin Aralık ayında uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni single çalışmasını müzikseverlerle buluşturacağını açıkladı. Pandemi dolayısıyla ara verdiği konser turnelerinin ise yeniden başlamasını ümit ettiğini belirtti.