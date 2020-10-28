Magazin Norapella'nın uyeni şarkısı aralık ayında çıkıyor

Norapella'nın uyeni şarkısı aralık ayında çıkıyor

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Norapella'nın uyeni şarkısı aralık ayında çıkıyor

'Norapella' lakaplı Nora Tokhosepyan, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısını 2020 senesinin Aralık ayında çıkaracağını belirtti.

28 Ekim 2020, Çarşamba 21:12 Son Güncelleme:
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Sosyal medyada sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeyi başaran Nora Tokhosepyan , sevenlerine müjdeli haberi verdi. 

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan genç şarkıcı 2020’nin Aralık ayında uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni single çalışmasını müzikseverlerle buluşturacağını açıkladı. Pandemi dolayısıyla ara verdiği konser turnelerinin ise yeniden başlamasını ümit ettiğini belirtti.

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