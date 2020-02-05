Norm Ender: Buna halk dilinde 'R yapmak' diyoruz
MüzikOnAir ve Bahçeşehir Üniversitesi Radyosu iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘Müziğin Yıldızları’ ödülleri önceki akşam sahiplerini buldu.
05 Şubat 2020, Çarşamba 07:44 Son Güncelleme:
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Zekai Tunca, Zeynep Bastık, Sevcan Orhan, Mustafa Ceceli, Irmak Arıcı, Hande Ünsal, Bilal Sonses, Anıl Piyancı, Kenan Doğulu ödül alan isimler oldu. Aralık’ta “Rap müzik bence balon. Hikaye anlatıyorlar, hiç değer vermiyorum, sanattan saymıyorum” diyen İvana Sert de törendeydi.
Norm Ender'in ödülünü İvana Sert verdi
‘En İyi Rap Müzik Sanatçısı’ seçilen Norm Ender’e ödülünü vermek İvana’ya nasip oldu! İvana, ünlü rap’çi laf atınca sahnede özür diledi. Norm Ender de gülerek “Buna halk dilinde ‘R yapmak’ diyoruz” sözleriyle konuyu tatlıya bağladı.