Norm Ender: Herkesi aynı anda memnun edemem

Tebrikler… Hayranlarınız uzun zamandır bu anı bekliyordu. Nihayet ‘Konu Kilit’ dinleyicinizle buluştu. Memnun musunuz?

Çok teşekkür ederim, henüz yeni zaten ama ben kendi adıma ortaya çıkardığım eserden memnunum.

STANDARDIMI SANATIM BELİRLİYOR KENDİMLE YARIŞIM DEVAM EDİYOR

Açıkçası sosyal medyada yorumları okuyunca “Hakikaten konu kilit” dedim. Şarkıyı seven çok sevmiş ama sevmeyen nefret etmiş…

Eleştiriler ben ne yaparsam yapayım olmaya devam edecek… Bu ‘Mekanın Sahibi’nin yaratmış olduğu kalite eşiğiyle alakalı bir durum. Ne mutlu bana ki bu standardı sanatım belirlemiş, dolayısıyla kendimle yarışım devam edecek.

ESERLERİMİN DİNLEDİKÇE SEVİLMESİNİ DEĞİL, DİNLEME İHTİYACI HİSSETTİRMESİNİ İSTERİM

İlk dinlediğimde ben de çok yükselmedim şarkıya ama dinledikçe sevdim. Bazı şarkıların böyle bir kaderi de olabiliyor…

Ben ona çok katılmıyorum. Eserlerimin daha sonradan, dinledikçe sevilmesi değil, dinleme ihtiyacı hissettirmesi benim için çok değerli. Çünkü insanlar normalde sevmedikleri bir şeyi tekrar dinlemek istemez. Ama daha sonradan dinliyorlarsa aslında onu yakalayan bir duygu en başında zaten vardır.

‘Mekanın Sahibi’nde yeni nesil rapçileri eleştirmiştiniz, bu kez popüler kültür hedef tahtasında. Okunuzu neden o yöne çevirdiniz?

‘Mekanın Sahibi’ndeki eleştirilerimin hepsi daha odaksal. ‘Konu Kilit’te bu odak daha dağınık ve geniş bir yelpazeye yayılıyor. Aslında ikisinin birbirini tamamlar nitelikte şarkılar olduğunu düşünüyorum.

MAGAZİN DÜNYASINA SORUYORUM: HANİ YENİ TARKAN OLACAĞINI SÖYLÜYORDUNUZ EDİS’İN NE OLDU BİZİM İŞ?

Şarkıda “Yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü?” diyorsunuz. Edis bir an “Neden böyle oldu şimdi?” demiş olabilir dinleyince. Cidden neden böyle oldu?

Bu soruyu ben magazin dünyasına soruyorum aslında. Hani yeni bir Tarkan olacağını söylüyordunuz Edis’in, ne oldu bizim iş? Sevilen sanatçılara benzetilme gayreti, yeni seslerde oluşan baskıyı arttırıyor ve bence bu durum onların kariyerlerini olumsuz yönde etkiliyor.

Sizce ne yapmaları gerekiyor?

Her şeyden önce özgün olmaları gerekiyor. Başarıyı birilerine benzemek olarak değil, özgün olmak üzerinden tanımlamaları gerekiyor. Çünkü her sanatçı nevi şahsına münhasır olmalıdır.

SONUÇTA BEN ÇOK YÖNLÜ DÜŞÜNEREK ESERLER ÜRETİYORUM

Sosyal medyada, şarkıyla ilgili o kadar yorum okuduktan sonra şöyle bir kanıya vardım. Kemik kitleniz, sizden ısrarla daha başta yaptığınız gibi, hardcore şeyler bekliyor sanki. Doğru mu?

Bence kemik kitlemle ilgili bir durum değil bu. Çağın gereksinimleriyle alakalı bir şey. İnsanlar, tek değişenin sanatçılar olduğunu düşünüyor, halbuki sanatçılar da toplumdan besleniyor. Yani sonuçta ben çok yönlü düşünerek eserler üretiyorum, bu yüzden herkesi aynı anda memnun etmem imkansız.

Klipteki görüntülerinize bayıldım. Çok karizmatik görünüyorsunuz. ‘Mekanın Sahibi’nin rüzgarı mı yaramış dedim hatta. Benzer yorumlar aldınız mı?

Tabii ki güzel yorumlar alıyorum ve bu beni mutlu ediyor, teşekkür ederim. Görsel olarak da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve bu konuda güvenebileceğim, profesyonel insanlarla yoluma devam ediyorum.

Klipte sürekli elinizde gaz lambası olmasının özel bir göndermesi var mı?

Diyojen’in “Dürüst bir insan arıyorum” hikayesine sembolik bir gönderme yaptım.

DUYGUSAL AÇIDAN NE YAPTIĞIMI HALA BİLMİYORUM

İlk röportajımızda “Biz ne yaptığımızı bilmiyorduk, zaten ne yaptığını bilmezsen sanat olur, bileninki ticaret olur” demiştiniz. Bugün, ne yaptığınızı biliyor musunuz, yoksa aynı duyguda mısınız?

Ürettiğim her eser sonrası, iyi ya da kötü “Sen ne yaptığının farkında mısın?” tarzı yorumlar alıyorum ama tam cevabını veremiyorum. Demek ki hala duygusal açıdan ne yaptığımı tam olarak bilmiyorum… Bu yüzden üretim aşamasında her zaman bir amatör heyecanı taşıyorum, bunu kaybetmeyi de hiç istemem.

Ticaret gerçekten hiç bilmediğiniz bir şey mi? Para, hiçbir zaman motivasyonunuz olmadı mı?

Sevdiğim işi yaparak para kazanmak beni elbette motive ediyor ama salt ticari amaç ve para hırsı hiçbir zaman için önceliğim olmadı.

ŞARKININ O BÖLÜMÜ, HAKKIMDA ÇIKAN YALAN HABERLERE BİR GÖNDERMEYDİ

“Bugün sosyeteyle 5 çayında görüşcem, telif kalktı bir mankenle Acarkent’te sevişcem.” Böyle sözler yazan birinin, hayatta cidden hiç zaafları yok mu diye merak ediyorum?

Zafiyetten ziyade, şarkımın o bölümü hakkımda çıkan yalan haberlere yaptığım bir göndermeydi. Birilerini zaafları üzerinden eleştirmedim yani orada.

Kendinize bir öz eleştiri yapsanız, ne söylersiniz?

Zamanı doğru kullanma konusunda düzensiz olduğumu düşünüyorum, erteleyici bir yapım var.

İŞİMDE TEK TABANCAYIM, SEVENLERİM DIŞINDA KİMSEDEN DESTEK GÖRMEDİM

‘Mekanın Sahibi’nden sonra hiç Ezhel ya da Ben Fero ile bir araya geldiniz mi?

Gelmedik.

Onların hep bir grup takılması sizin hep deyim yerindeyse ‘tek tabanca’ görüntüsü vermeniz neyle ilgili?

Gerçekten en başından beri işimde tek tabancayım. Sevenlerim dışında destek aldığım kimse olmadı. Ama bu benim tercihim zaten. Halimden memnunum.

EZHEL VE BEN FERO’YA ÇOK YÜKLENDİĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM

Bazen büyük tepkiler çok sevmekten kaynaklı olabilir. Onlara o kadar yüklenmeniz özünde birbirinizi çok sevdiğinizden olabilir mi?

Açıkçası çok yüklendiğimi düşünmüyorum. Ben eleştirel bir şarkı yaptım. Bunun duygusal bir yaklaşımı yok, didaktik bir tarafı var.

O dönem için “Bu mesajı bekliyorlardı zaten, mesajı da aldılar bence” demiştiniz. Sonrasında yaptıkları işlere bakınca, tespitinizin doğrulandığını düşünüyor musunuz?

Benim derdim bireysel değildi, tekdüze bir müzik türü olmaya başlamıştık. Eleştirim hep buna yönelik oldu, sonuçlarına ben değil, dinleyiciler karar vermeli.

Ezhel ya da Ben Fero’nun ‘Konu Kilit’ üzerine bir yorumları oldu mu?

Bu durum hakkında bilgim yok. Benim kulağıma gelen bir şey olmadı.

ELEŞTİRİNİN HAKKANİYETLİ OLUP OLMADIĞINA BAKARIM, KİM TARAFINDAN YAPILDIĞINA DEĞİL

Sizin, rap dünyasında, Türkçe rap yapan isimler arasında “Eleştirisini mutlaka dikkate alırım” dediğiniz biri var mı?

Ben eleştirinin hakkaniyetli olup olmadığına bakarım, kim tarafından yapıldığına değil. Hakkaniyetli eleştiri de benim için her zaman değerlidir.

İlerleyen zamanlar için albüm projesi var mı?

Bunlar hep duygusal süreçler… Planlama yaparak ilerlemediğim için ne olur bilemiyorum.

NE YAPARSAM YAPAYIM KENDİM OLMANIN HUZURUNU VE MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM

Şu an olduğunuz yerden ve yaptığınız her şeyden tam bir tatmin içinde misiniz? Mutlu musunuz?

Hayat dinamik bir yapıda, hedeflerim sabit kalmıyor. İş hayatımda bulunduğum konumun arkasına saklanmadan, üretmeye devam edeceğim. Ama ne yaparsam yapayım, kendim olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyorum…