Normalleşme beklerken şoke eden üçüncü dalga açıklaması geldi

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı’nın 100 bin nüfus başına düşen haftalık vaka sayısını gösteren haritası alarm verdi. Haritaya göre; İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu birçok ilde vakalar arttı, sadece 16 ilde düşüş görüldü. Kısıtlamaların kalktığı ilk cumartesi sokaklar doldu. Trafik yoğunluğu yüzde 80’lere ulaştı. Tabloyu değerlendiren uzmanlar ise “Bu pandemi böyle asla bitmez” dedi.

Kontrollü normalleşmeye geçilmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin risk grubunu belirlemede en önemli kriterlerden biri olan 100 bin nüfus başına düşen haftalık vaka sayılarını açıkladı. 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında, bir önceki 20-26 şubat tarihlerine ilişkin tabloya göre 65 ilde 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı artarken, sadece 16 ilde düşüş görüldü. Bakan Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli. Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, illere göre 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısını açıkladı. 27 Şubat- 5 Mart tarihlerini kapsayan verilere göre, 16 ilde vaka sayılarında 20-26 Şubat haftasına göre düşüşler yaşanırken, 65 ilde vaka sayılarında ciddi artışlar yaşandı. Vaka insidansında geçtiğimiz hafta 301.76 vaka ile ilk sırada yer alan Ordu, bu hafta vaka sayısını 280,27’ye indirdi. Türkiye ortalamasına göre 100 bin nüfusa düşen vaka sayısında ilk sıralarda yer alan Karadeniz illerinden Rize ve Trabzon’da da kısmi bir düşüş dikkati çekti.

CİDDİ ARTIŞ

Rize’de de vaka sayısı 213.10’dan, 208.21’e, Trabzon’da ise 239.52’den 226.14’e indi. Samsun, Giresun’da ise vaka artışı devam etti. Samsun, her 100 bin kişiye düşen 348,36 vaka ile son haftanın zirvesindeki il oldu. Buna göre geçtiğimiz hafta ülke genelinde 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı açısından zirvedeki ilk beş il, Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon şeklinde sıralandı. Tabloya göre, megakent İstanbul’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 89.90’dan, 111.57’e yükseldi. Yüksek risk kategorisinde yer alan İstanbul bu vaka sayısı ile yönünü yüksek riskli illere doğru çevirirken, başkent Ankara’da da vakaların artışa geçtiği görüldü. Ankara’da her yüz bin nüfusta görülen haftalık vaka sayısı 39,84’den, 54,83’yükseldi. İzmir’de de vaka sayısı 53,42’den, 66,47’ye çıktı.

27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 65 ilde 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı artarken, 16 ilde vaka sayılarında düşüş yaşandı. Haftalık vaka sayısı en düşük iller sırasıyla 5.31 vaka ile Hakkari, 5,76 ile Şırnak, 8.87 ile Batman, 10.88 ile Mardin ve 12.08 vaka ile Siirt oldu. Bakanlığın açıkladığı tabloya göre, bir önceki haftaya göre vaka sayısı azalan iller şöyle sıralanıyor: Yozgat, Uşak, Tunceli, Trabzon, Sivas, Siirt, Rize, Ordu, Nevşehir, Karaman, Erzincan, Elazığ, Düzce, Çankırı, Burdur ve Bolu.

UŞAK'TA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Bakanlığın daha önce açıkladığı illere göre risk durumu haritasında “düşük riskli” olarak kategorize edilen 14 ilin 12’sinde bu hafta vaka sayılarında artışlar yaşanırken, vaka sayılarını düşüren iller ise sadece Siirt ve Uşak oldu. Uşak, 20-26 Şubat haftasında 18.40 olan haftalık vaka sayısını 10.83’e düşürürken, Siirt ise vaka sayısını 16.35’ten 12.08’e çekti.

BÖYLE SÜRDÜKÇE PANDEMİ BİTMEZ

Koronavirüs önlemleri kapsamında üç aydır uygulanan hafta sonu kısıtlaması sonrası İstanbul’da kısıtlamasız ilk Cumartesi günü manzara hiç iyi değildi. Haftalardır hafta sonları evde kapalı kalan İstanbullular, özellikle sahillere akın etti.

İstanbul’un sahillerinde yürüyüş yapanlar, balık tutanlar, yanlarında getirdikleri sandalyelere oturanlar büyük kalabalık oluşturdu. Sahil restoranlarında yer kalmadı. Sahile ulaşmak isteyenlerin araçları uzun araç kuyruklarına neden oldu. Eminönü Meydanı da eski kalabalık günlerine geri döndü. Taksim ve İstiklal Caddesi’nde de insan kalabalığı nedeniyle adım atacak yer kalmadı. Trafik yoğunluğu, öğleden sonra yağmurun da başlamasıyla yüzde 80’lere ulaştı.

NORMALLEŞME BEKLERKEN NİSANDA 3. DALGA

İstanbul’daki manzarayı Milliyet’e değerlendiren uzmanlar ise “Bu pandemi böyle asla bitmez” dedi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, son birkaç gündür hastanelere başvuru sayısında bir miktar artış olduğunu belirtirek, “Kafeler, lokantalar böyle dolar taşarsa Nisan ayında üçüncü dalgayı görürüz. Nişantaşı’nda kafe ve kapalı mekanların dolup taştığını gördüm. Trafik her yerde kilitlenmiş durumda. İnsanlar bunaldı ancak dikkatli olmalıyız. Bu şekilde devam edersek maalesef yine kötü günler bizi bekliyor” dedi.

MANZARA KORKUTTU

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, yeni normalleşme sürecinin erken olduğunun ısrarla altını çizerek, “En son söyleyeceğimi ilk baştan belirteyim, İstanbul gibi metropolde bu davranış biçimiyle pandemi sürer gider. Haftalar sonra bir işim dolayısıyla Bakırköy’e gittim. Gördüğüm manzara gerçekten korkuttu.

Sokaklar insan yığınlarından geçilmiyor. Umarım olmaz, umarım kimsenin canı yanmaz ama birkaç hafta sonra çok ciddi vaka artışları göreceğiz. Caddeler, sokaklar arabalardan insanlardan geçilmez durumda. Vatandaşlara kapalı, dar alanlardan uzak durmaları gerektiğini söylemekten dilimizde tüy bitti. Maske kullanımımız da sorunlu. Bazı kişiler bir maskeyi günlerce takıyor” diye konuştu.

VAKA ARTIŞI KAÇINILMAZ

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da mevcut görüntülerin devam etmesi durumunda vaka sayılarının ciddi oranda artacağına değinerek, “Son bir haftalık dönemde az da olsa tırmanışa geçen vaka artış sayısı Karadeniz’deki tablo ile ilintili. Karadeniz’den her gün binlerce insan İstanbul’a geliyor. Asıl tabloyu ise üç hafta sonra görmeye başlayacağız. İstanbul’da vaka artışı kaçınılmaz olacak.

İnsanların pandemiyi ne derece anlayıp anlamadığını bir yıllık süreçte görmüş olmamız gerekiyor. ‘Biz bu işi başardık, artık tehlike geçti’ algısı yaratarak normalleşmeye giderseniz, vatandaş da tedbirleri gevşetir. Mevcut görüntüler sürdükçe pandemiyi atlatamayız” ifadelerini kullandı.



