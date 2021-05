Normalleşmede endişelendiren tablo! 20 ilde alarm verildi…

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, tam kapanma öncesinde İstanbul’da 82 bin 263’e ulaşan haftalık vaka sayısı 8-14 Mayıs’ta 28 bin 572 oldu. İstanbul’un toplam vaka içindeki payı yüzde 32,45 iken bu oran 29,74’e geriledi.

Türkiye’de 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma dönemi geçen pazartesi itibarıyla sona erdi. Kısıtlamaların bir bölümü hafifletilerek “kademeli normalleşme” adı verilen döneme geçildi. Sağlık Bakanlığı da önceki gün 8-14 Mayıs haftasına ait 100 bin kişiye düşen haftalık vaka tablosunu yayımladı. İllerdeki tam kapanma öncesi ve kapanma dönemi vaka durumunu gözler önüne seren son verilerine göre, 24-30 Nisan haftasında Türkiye’deki 50 ilin haftalık vaka sayısı binin üzerinde seyrederken, 17 günlük kapanma dönemini de içine alan 8-14 Mayıs haftasında sadece 20 ilin haftalık vaka sayısı 1000 bandını aştı. 61 ilde ise haftalık vaka sayısı 1000’in altında gerçekleşti. 24-30 Nisan döneminde İstanbul’da, 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı 532.02 kişiye, haftalık vaka sayısı ise 82 bin 263 olarak kayıtlara geçmişti. 17 günlük tam kapanmanın ardından haftalık vaka sayısı 28 bin 572’ye düşerken, 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı ise 184.78 kişiye geriledi. 24-30 Nisan haftasında İstanbul’un toplam vaka içindeki payı yüzde 32.45 iken bu oran 8-14 Mayıs haftasında 29.74’e geriledi.

ANKARA’DA DÜŞÜŞ

Milliyet’ten Aykut Yılmaz’ın haberine göre; Başkent Ankara’da ise 24-30 haftasında her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı 361.52 kişi, haftalık vaka ise 20 bin 474 olarak gerçekleşiyordu. 8-14 Mayıs haftasında her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı 152.63’e, haftalık vaka ise 8 bin 644’e düştü. İzmir ise 24-30 Nisan tarihinde 9815 olan haftalık vaka sayısını 4 bin 125’e, her 100 bin kişide görülen vaka sayısını 223.34’ten 93.86 kişiye çekti. 17 günlük tam kapanma dönemini sahil bandında geçirmek isteyen vatandaşların akın ettiği Antalya’da ise 24-30 Nisan haftasında 5106 olan haftalık vaka sayısı, 8-14 Mayıs tarihleri arasında 1571’e düştü. Antalya, her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısını da 200.37’den 61.65’e çekti. 24-30 haftasında her 100 bin kişiden 183.46’sında Kovid-19 görülen ve haftalık bin 836 vakaya sahip Muğla’da ise 8-14 Mayıs haftasında vaka sayısı 726’ya, 100 bin kişide görülen vaka sayısı ise 72.54’e geriledi.

Karadeniz’de ise 24-30 Nisan haftasında, Sinop’ta haftalık vaka sayısı 462, Samsun’da 3628, Ordu’da 2410, Giresun’da 1743, Trabzon’da 1930, Rize’de 1218 ve Artvin’de 329 olmuştu. Tam kapanmanın ardından açıklanan 8-14 Mayıs haftasını içeren verilere göre ise Sinop’ta haftalık vaka sayısı 210’a, Samsun’da 1296’ya, Ordu’da 1140’a, Giresun’da 605’e, Trabzon’da 1016’ya, Rize’de 576’ya geriledi.

20 İLDE VAKA SAYISI 1000’İN ÜZERİNDE

- İstanbul: 28 bin 572

- Ankara: 8644

- İzmir: 4125

- Bursa: 3423

- Kocaeli: 3085

- Konya: 2742

- Kayseri: 1809

- Gaziantep: 1608

- Antalya: 1571

- Erzurum: 1478

- Tekirdağ: 1436

- Balıkesir: 1412

- Eskişehir: 1300

- Samsun: 1296

- Ordu: 1140

- Sakarya: 1136

- Diyarbakır: 1138

- Manisa: 1086

- Şanlıurfa: 1044

- Trabzon: 1016

233 CAN KAYBI 11 BİN 553 VAKA

Türkiye’de dün 218 bin 683 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’na göre; 902 kişiye hastalık tanısı konuldu, 9 bin 271 kişinin tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 980 bin 516’ya yükseldi. Toplam test sayısı 51 milyon 512 bin 691’e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 151 bin 38, vefat sayısı 45 bin 419, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu.