Türkiye Norveç bayraklı kruvaziyer gemisi Bodrum'a geldi

Norveç bayraklı kruvaziyer gemisi Bodrum'a geldi

Türkiye

Norveç bayraklı kruvaziyer gemisi Bodrum'a geldi

Norveç bayraklı 'Viking Orion' isimli dev kruvaziyer gemi, sezon hazırlıkları kapsamında mürettebat değişimi ve ikmal için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

19 Nisan 2021, Pazartesi 01:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hırvatistan'ın Rijeka Limanı'ndan gelen 227 metre uzunluğunda 34 metre genişliğindeki 980 yolcu kapasiteli Viking Orion isimli kruvaziyer gemisi sabah saatlerinde Bodrum Cruise Port'un iskelesine demir attı. Bodrum'da 12 gün boyunca kalacağı bildirilen gemiden 20 personelin ayrılacağı, 300'e yakın yeni yabancı personelin alınacağı kaydedildi.

Gemiye alınacak yeni personellerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında farklı günlerde ve gruplar halinde alınacağı öğrenildi.

Viking Orion isimli kruvaziyer gemisinin personelin görev başlaması ve 123 tonluk yakıt ikmalinin ardından Cebelitarık'a gitmek üzere gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacağı öğrenildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Tavşan Ralph’in bize 3.5 dakikada anlattığı
Şirin Sever
Rauf Tamer
Fark burada
Rauf Tamer
Erkut Can
84 milyonun dışındayız
Erkut Can
Murat Gülderen
Ramazanda mobil fırsat
Murat Gülderen
Hakan Çelik
“Uzlaşmadan yanayız”
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Murat Çelik
15 Nisan
Murat Çelik
Oral Çalışlar
“ABD’den denge politikası bekliyoruz”
Oral Çalışlar
Banu Şen
Koşullara inat başarıya koşanlar
Banu Şen
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika haberi: Kastamonu’da bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi