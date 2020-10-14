Norveç corona virüs aşısını ücretsiz dağıtacak

Corona virüs aşısı bulununca tüm yurttaşların erişimine ücretsiz sunulacak. Yeni formül ulusal aşı programının parçası olacak. İskandinav ülkesi Norveç'in halka vaadi bu yönde.

Norveç Başbakanı Erna Solberg, mümkün olduğunca çok kişiye güvenli ve etkili aşı sağlamak istediklerini söyledi. Bulunan aşının ücretsiz olacağını açıkladı.

Norveç, Avrupa Birliği üyesi olmasa da AB ortak pazarının parçası olduğu için, birliğin ilaç şirketleriyle yaptığı anlaşmalardan yararlanabiliyor. Böylece AB'de bulunan aşıların kullanılabileceği ağustos ayında hükümet tarafından açıklanmıştı.

Norveç lideri, komşusu İsveç'in ise bir AB üyesi olarak, ihtiyacı olandan daha fazla aşı satın alıp fazlalığı Oslo'ya satacağını belirtti. Norveç, Dünya Sağlık Örgütü'nün kurduğu Covax'ın da bir parçası. Covax, 2021 yılının sonuna dek 2 milyar doz aşının dünya çapında hızlı ve eşit erişim garanti etmek amacıyla kurulmuştu.

Aşısının zengin ve yoksul ülkelere eşit dağıtılmasına yönelik küresel mekanizmaya katılan 171 ülkeye ABD ve Rusya dahil değil.

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