ABD'den İngiltere'ye, Fransa'dan Rusya'ya, İsrail'den Yunanistan'a dünya gündeminden düşmeyen Türkiye'nin savaş sahnesine sunduğu Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA), bu kez Norveç medyasında yer buldu.

Norveç'in ekonomi gazetesi Dagens Næringsliv'de yayınlanan bir analizde ABD üretimi F-35'lerle yeni nesil SİHA'lar karşılaştırıldı ve beklendiği gibi Bayraktar TB2'ye övgüler sıralandı.

'Norveç'in kaç adet F-35'e ihtiyacı var' başlığıyla yayınlanan dış politika uzmanı Asle Toje imzalı analizde, ABD'nin gözde jetinin Washington'da bile bir güven krizi yaşadığı vurgulandı.

Asle Toje, Trump yönetiminin son aylarında Savunma Bakanlığı koltuğunda oturan Christopher Miller'ın 17 Mart tarihinde 'ABD bu deliğe para atmayı bırakmalı' dediğini hatırlatıyor.

F-35 EN PAHALI PROJEYE DÖNÜŞTÜ

Hava kuvvetlerinde radikal bir değişikliğe giden ve artık SİHA'lara yatırım yapacağını ilan eden İngiltere'nin, 138 olan F-35 siparişini 48'e düşürdüğü de yine yazıda yer aldı.

Asle Toje, aynı gazetede yazan eski asker ve halihazırda profesör olan Dag Henriksen'in birkaç hafta önce kaleme aldığı bir makaleden alıntı yaptı. Henriksen, ortaya çıkan tabloda Norveç'in F-35 siparişlerini iptal edip muharebe SİHA'larına yatırım yapması gerektiğini vurguluyor.

Yeni nesil savaş uçağı F-35 projesinin oldukça yavaş ilerlediğini dile getiren Norveçli yazar, başlangıçta ucuz olacağı ilan edilen projenin günümüzde dünyanın en pahalı silah sistemine dönüştüğünü aktardı.

BİR F-35 FİYATINA 22 BAYRAKTAR TB2

İskandinav ülkesinin bir adet F-35 jeti satın almak yerine aynı paraya 22 adet Bayraktar TB2 alabileceğini beliten Toje, 5 milyon Norveç Kronu (5 milyon TL) fiyatı olan SİHA'ların Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan ordusunu darmadağın ettiğini hatırlattı.

Bir F-35 jetinin bir saat havada kalmasının yaklaşık 360 bin TL'ye mal olduğuna değinen dış politika uzmanı, yeni nesil savaş uçaklarının NATO bünyesindeki F-16'ların yerini almasının yakın zamanda mümkün olmadığını da vurguladı.

Yazara göre, F-35'lerin teknik sorunlarının yanı sıra en büyük problemi yüksek fiyatı. 2012'de her birinin 1,1 milyar dolara mal olacağı açıklanan savaş uçaklarının maliyeti, bugün 1,27 milyar dolara yükselmiş durumda.

NATO üyesi Norveç Türkiye'nin çıkarıldığı F-35 projesinde yer alıyor ve Oslo yönetimi 52 adet jetin siparişini vermiş durumda. Söz konusu sipariş, Norveç tarihinin en büyük silah harcaması özelliğini taşıyor.

Norveç, son dönemde NATO-Rusya restleşmesinin merkezlerinden biri. NATO birlikleri Rusya sınırı çevresinde çok sayıda tatbikat yaptı, ABD ünlü bombardıman uçağı B-1B Lancer'ları ilk kez Norveç'e indirdi.