Nova Sposa: 2020 sezonunun en çok tercih edilen gelinlik modelleri

Gelinlik ve abiyede 30 yılı aşkın tecrübesiyle öncü firmalardan Nova Sposa’nın Adana’da 3, İstanbul’da 1 mağazası bulunuyor ve duyurdukları yeni mağazasının açılış hazırlıkları devam ediyor. Amerika, Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere tasarımlarını tüm dünyaya gelinlik ve abiyelerin ihracatını yapan Nova Sposa, alanında iddialı firmalardan.

Bohem ve vintage tarzı gelinlikler

2020 sezonunun gelinlik modelleri arasında, uzun balon kollu gelinlik modelleri ile modern çizgilerle hazırlanmış nostaljik gelinliklere sahip olabilirsiniz. Bohem ve vintage tarzı gelinliklerde kullanılan balon kol detayı 2020 sezonda ilgi gören modellerden biri. 1980’li yılları anımsatan balon kol gelinliklerdeki 3 boyutlu çiçek detayları ile geleneksel detaylarla, modern bir görünüm elde ediliyor.

Özgürlük ruhunu yansıtan bohem gelinlik

Özgür ruhlu kadınları yansıtan gelinliklerde, düşük omuz, salaş, asimetrik kesimler, etnik desenler gibi tasarımlarla hazırlanan gelinlikler bohem gelinlerin bu yıl en çok tercihi olan modeller arasındadır.

Zarif ve mükemmel görünümüyle dantel gelinlikler

Zarifliğin simgesi olarak tanımlanan dantel kumaş gelinlikler, bu yıl da gelinlerin en çok tercih ettiği modellerden oldu. 2020 gelinlik sezonunda da vazgeçilmez bir detay olarak kullanılmaya devam ediyor. Dantel kumaşlar olan çeşitlilik ve farklı modellerle kullanılabilme imkanı nedeniyle tercih alanları fazla olan bir kumaştır. Kusursuz ve göz alıcı bir görünüme sahip olmak isteyen gelinler için dantel ile hazırlanan gelinlikler öne çıkmaktadır.



