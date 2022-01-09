Novak Djokovic, ayrıcalık komasında!
Dünyanın 1 numaralı raketi Novak Djokovic’in (34) aşı karşıtlığı yüzünden Avustralya Açık turnuvasında yarattığı kriz derinleşti. Djokovic, kendisine 'Altı ay içinde COVID-19’a yakalanmış ve negatife dönmüş sporculara ayrıcalık sağlanacağına' dair yapılan bildiriye güvenerek Avustralya’ya gittiğini söylüyor.
09 Ocak 2022, Pazar 10:41 Son Güncelleme:
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Avukatları, tenisçinin 16 Aralık’ta virüse yakalandığını öne süren belgeyi mahkemeye sundu. Ancak Djokovic’in yakalandığını söylediği gün ve ertesinde Sırbistan’da birkaç etkinliğe katıldığı ortaya çıktı. Djokovic, pozitif çıktıktan bir gün sonra kendi akademisinin çocuklarla düzenlediği organizasyona katıldı.
ÖZEL ŞEF İSTİYOR
Kendisini izole etmeyen Djokovic’in ülkesinde kaç kişiyi enfekte ettiği veya gerçekten virüse yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor. Belgelerle oynadığı iddia edilen tenisçiye ‘sahtekarlık’ tepkisi yağdı. Djokovic, 2020’de de pozitif çıktığı halde izole olmayıp ülkesinde virüsü yaymıştı. ‘Djocovid’ lakabı takılan tenisçi, mültecilerin tutulduğu otelde kalıyor. Buradaki yemeklerden memnun kalmayıp özel şef isteyen tenisçinin talebi reddedildi. Kimseye ayrıcalık tanınamayacağı söylendi.