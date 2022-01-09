Novak Djokovic, ayrıcalık komasında!

Avukatları, tenisçinin 16 Aralık’ta virüse yakalandığını öne süren belgeyi mahkemeye sundu. Ancak Djokovic’in yakalandığını söylediği gün ve ertesinde Sırbistan’da birkaç etkinliğe katıldığı ortaya çıktı. Djokovic, pozitif çıktıktan bir gün sonra kendi akademisinin çocuklarla düzenlediği organizasyona katıldı.

ÖZEL ŞEF İSTİYOR

Kendisini izole etmeyen Djokovic’in ülkesinde kaç kişiyi enfekte ettiği veya gerçekten virüse yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor. Belgelerle oynadığı iddia edilen tenisçiye ‘sahtekarlık’ tepkisi yağdı. Djokovic, 2020’de de pozitif çıktığı halde izole olmayıp ülkesinde virüsü yaymıştı. ‘Djocovid’ lakabı takılan tenisçi, mültecilerin tutulduğu otelde kalıyor. Buradaki yemeklerden memnun kalmayıp özel şef isteyen tenisçinin talebi reddedildi. Kimseye ayrıcalık tanınamayacağı söylendi.