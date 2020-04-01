Novak Djokovic evde tavayla tenis oynadı
Dünya yıldızı Sırp tenisçi Novak Djokovic, corona virüs nedeniyle evde kaldığı dönemde de tenisten kopmadı. Sandalyelerden tenis filesi, tavalardan da raket yapan Djokovic, evde tenis oynadı.
01 Nisan 2020, Çarşamba 13:25 Son Güncelleme:
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Novak Djokovic sosyal medyada paylaştığı son gönderide evde nasıl vakit geçirdiğini gösterdi. Tenisten kopmayan Djokovic, her zamanki eğlenceli tavırlarıyla evi de tenis kortuna çevirdi.
Sandalyeleri tenis filesi, tavaları da raket olarak kullanan Djokovic, arkadaşıyla beraber ev tenisi oynadı. Arkadaşının tenisi becerememesi üzerine hayal kırıklığına uğrayan Sırp raket, yere yığıldı.
Djokovic'in tavayı da adeta bir raket gibi etkili kullanması ve ince sayılar alması dikkat çekti.
https://www.instagram.com/p/B-aWiB9nhl3/
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