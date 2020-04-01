Novak Djokovic evde tavayla tenis oynadı

Novak Djokovic sosyal medyada paylaştığı son gönderide evde nasıl vakit geçirdiğini gösterdi. Tenisten kopmayan Djokovic, her zamanki eğlenceli tavırlarıyla evi de tenis kortuna çevirdi.

Sandalyeleri tenis filesi, tavaları da raket olarak kullanan Djokovic, arkadaşıyla beraber ev tenisi oynadı. Arkadaşının tenisi becerememesi üzerine hayal kırıklığına uğrayan Sırp raket, yere yığıldı.

Djokovic'in tavayı da adeta bir raket gibi etkili kullanması ve ince sayılar alması dikkat çekti.

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