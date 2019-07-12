İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının 11. gününde Novak Djokovic - Roberto Bautista Agut karşı karşıya gelecek. Wimbledon tenis turnuvasında galip gelen taraf finale yükselecek ve Federer ile Nadal mücadelesinin galibi ile eşleşecek.

Peki, Novak Djokovic - Roberto Bautista Agut tenis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DJOKOVIC AGUT TENİS MAÇI NE ZAMAN?

Novak Djokovic - Roberto Bautista Agut tenis maçı bugün saat 15.00'te gerçekleşecek. Mücadele Eurosports kanalından canlı yayınlanacak.

DJOKOVIC YARI FİNALDE

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen çim kort turnuvasının dokuzuncu gününde, dünya 1 numarası Sırbistanlı Djokovic ile 21 numaralı seribaşı Belçikalı Goffin tek erkekler çeyrek finalinde karşılaştı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Novak Djokovic, 1 saat 57 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 6-0 ve 6-2’lik setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale kaldı.

Wimbledon’da en son geçen yıl olmak üzere 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayan 32 yaşındaki Djokovic, yarı finalde Roberto Bautista Agut-Guido Pella maçının galibiyle karşılaşacak.

AGUT YARI FİNALDE

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen çim kort turnuvasının dokuzuncu gününde, 23 numaralı seribaşı İspanyol Agut ile dünya sıralamasında 26. basamakta yer alan Arjantinli Pella tek erkekler çeyrek finalinde karşılaştı.

Roberto Bautista Agut, 3 saat 6 dakika süren mücadelede rakibini 7-5, 6-4, 3-6 ve 6-3’lük setlerle 3-1 mağlup ederek yarı finale kaldı.