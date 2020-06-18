Türkiye Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık mı? Nüfus müdürlükleri çalışma saatleri

Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık mı? Nüfus müdürlükleri çalışma saatleri

Türkiye

Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık mı? Nüfus müdürlükleri çalışma saatleri

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlüklerinin belirlenen tarih ve saatlerde açık olacağını duyurdu.

18 Haziran 2020, Perşembe 20:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, LGS ve YKS'ya girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 18-19-25-26 Haziran tarihlerinde saat 20.00'a kadar, 20- 27 Haziran tarihlerinde 07.00-13.00 saatleri arasında, 28 Haziran tarihinde ise 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacağı ifade edildi. Öğrencilerin sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak başvuruda bulunabileceği belirtilerek, şöyle denildi:

"Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce kimlik kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi 'https://ivd.gib.gov.tr' adresinden yatırılması ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile müracaat edilmesi gerekmektedir."

ANKARA (DHA)


İlgili Haberler
Maske takmama cezası ne kadar?Kurban Bayramı tarihi 2020! 2020 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Almanya’nın Türkiye takıntısı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Elif ve Deniz LGS kapısında
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Van’da bir mahalle karantinaya alındı