Nüfus müdürlükleri sınav günü açık
T.C. kimlik kartını kaybeden veya kartında T.C. kimlik numarası, fotoğraf bulunmadığı için Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) kabul edilmeyecek adayların mağdur olmamaları için sınav yapılacak merkezlerdeki il ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak
İl veya ilçe nüfus müdürlükleri, 15 Haziran 2019 Cumartesi 07.00-17.00 saatleri ile 16 Haziran 2019 Pazar 07.00-15.30 saatleri arasında açık olacak.
Söz konusu müdürlüklere başvuran adaylara fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu karekodlu geçici kimlik belgesi düzenlenecek.
Adaylar, bu belge ile sınava girebilecek. Geçici kimlik belgesi dışında verilen belgeler sınava giriş için kabul edilmeyecek.