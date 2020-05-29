Türkiye Nüfus müdürlükleri, YKS'ye girecek öğrencilerin kimlik kartı başvuruları için cumartesi açık olacak
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Nüfus müdürlükleri, YKS'ye girecek öğrencilerin kimlik kartı başvuruları için cumartesi açık olacak

Türkiye

Nüfus müdürlükleri, YKS'ye girecek öğrencilerin kimlik kartı başvuruları için cumartesi açık olacak

Nüfus müdürlükleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması için 30 Mayıs Cumartesi hizmet verecek.

29 Mayıs 2020, Cuma 00:59 Son Güncelleme:
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 30 Mayıs Cumartesi 10.00-17.00 saatleri arasında açık bulundurulacağı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 Mayıs Cumartesi günü 15 yaşını tamamlayanların kendileriyle birlikte ana, baba, veli veya vasisi, T.C. kimlik kartı başvurusunda bulunmakla sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belgeyle 10.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.
Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerinin, PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi 'https:// ivd.gib.gov.tr' adresinden yatırılması ve son 6 ayda çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf ile bulundukları yer il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak müracaat etmeleri gerekmektedir."

AA


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