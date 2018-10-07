Nüfusu inceleyen bilim dalı nedir?

Hadi uygulaması Instagram hesabından 7 Ekim Pazar akşamının ipucu sorusunu verdi. Bu akşam ödül 20 bin lira olurken uygulama kullanıcılarına soruyu şu şekilde yöneltti: "Pazarın ipucu nüfustan gelsin. Nüfus içerisinde belli konularda istatiksel çalışmalar yapılıyor. Yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum... Peki nüfusu inceleyen bilim dalına ne denildiğini biliyor muyuz? Elbet bir yerlerden duymuşuzdur ama duymamış olsak da şimdi öğreneceğiz"

CEVAP: Nüfusu inceleyen bilim dalına “Demografi” denilmektedir. Dünya’da veya bir ülkede bulunan nüfusun yapısını, durumunu, dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Yunanca demos (halk) ve graphein (yazmak) kelimelerinden meydana gelmiştir. Doğumlar, ölümler göçler ve yaşlanma ile ilgili çalışmalar bu bilim dalı tarafından yapılır.