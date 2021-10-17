Türkiye Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 8 öğretim üyesi alıyor

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 8 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 8 öğretim üyesi alıyor

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 8 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı.

17 Ekim 2021, Pazar 17:31 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 8 öğretim üyesi alımı yapacak. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." açıklaması yapıldı.

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