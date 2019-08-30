Nükhet Duru: Pop müziğin kralı Kenan Doğulu'dur
Nükhet Duru, Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu
60 kişilik Sinema Senfoni Orkestrası’nın eşliğinde efsane şarkılarını seslendirdi. Konuklar arasındaki Kenan Doğulu’yu sahneye davet etti.
'YAPMA SEN EVLİSİN'
‘Melankoli’ şarkısında düet yaptılar. İkilinin flört şakaları ve Nükhet Duru’nun Kenan Doğulu’ya “Yapma sen evlisin” demesi kahkahaları yükseltti.
BEREN SAAT YOKTU
Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat konserde yoktu.
TAK ETTİ CANIMA ŞARKISINI NÜKHET DURU İÇİN YAZMIŞ
Kenan Doğulu, 'Tak Etti Canıma' şarkısını yıllar önce Nükhet Duru için yazdığını söyledi.
Haberin fotoğrafları için tıklayınKenan Doğulu'nun 'Yosun' mesajı