Nükhet Duru: Pop müziğin kralı Kenan Doğulu'dur

Nükhet Duru, Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu

30 Ağustos 2019, Cuma 08:23 Son Güncelleme:
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Nükhet Duru: Pop müziğin kralı Kenan Doğulu'dur

60 kişilik Sinema Senfoni Orkestrası’nın eşliğinde efsane şarkılarını seslendirdi. Konuklar arasındaki Kenan Doğulu’yu sahneye davet etti.

'YAPMA SEN EVLİSİN'

‘Melankoli’ şarkısında düet yaptılar. İkilinin flört şakaları ve Nükhet Duru’nun Kenan Doğulu’ya “Yapma sen evlisin” demesi kahkahaları yükseltti.

BEREN SAAT YOKTU

Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat konserde yoktu.

TAK ETTİ CANIMA ŞARKISINI NÜKHET DURU İÇİN YAZMIŞ

Kenan Doğulu, 'Tak Etti Canıma' şarkısını yıllar önce Nükhet Duru için yazdığını söyledi.


Haberin fotoğrafları için tıklayınKenan Doğulu'nun 'Yosun' mesajı

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