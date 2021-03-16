Magazin Nükhet Duru'nun belgeseli yayından kaldırıldı!

Nükhet Duru'nun belgeseli yayından kaldırıldı!

Magazin

Nükhet Duru'nun belgeseli yayından kaldırıldı!

"Duru Olmak" belgeseli, 19 Şubat'ta izleyiciyle buluşmuştu. Nükhet Duru’nun “Duru Olmak” adlı belgeseli için yayın durdurma kararı alındı.

16 Mart 2021, Salı 09:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Nükhet Duru'nun “Hikâyesi Var” albümü için çekilen belgesel 19 Şubat’ta dijital platformda yayınlandı. Ancak belgesel yayınlandıktan sonra Duru, eserin yönetmeni Mu Tunç’la karşı karşıya geldi. Hürriyet Kelebek’ten Sinem Vural’a konuşan yönetmen Mu Tunç, belgeselin mecra satışının onayı ve bilgisi dahilinde yapılmadığını açıkladı.

TELİF TARTIŞMASI

Belgeseli izleyiciyle buluşturan dijital platform kanalı bu gelişmelerin ardından her iki tarafın da haklarını korumak ve tarafsız davranmak için yapımcı Evren Ercan ve Mustafa Tunç arasındaki telif tartışmasında uzlaşma sağlanana kadar içeriğin yayınını durdurma kararı aldı. Konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Durumu inceledikten sonra, taraflar arasındaki anlaşmazlık çözülene kadar belgeselin yayınını durdurma kararı aldık.”

İKİ SENEMİ VERDİM

Nükhet Duru’nun geçen yıl yayınladığı son albümü “Hikayesi Var”ın hazırlanma sürecini anlatan “Duru Olmak” belgeselinin yönetmeni Mu Tunç, belgeselin izinsiz yayınlandığını söyledi. Konuyla ilgili hakkını Türkiye ve yurtdışındaki mahkemelerde arayacağını dile getiren yönetmen, hem çekim sürecinde yaşadığı zorluklardan hem de Nükhet Duru’ya olan kırgınlığını şu sözlerle anlattı: İki senemi canımı dişime takarak çalıştım, sadece kendisine duyduğum saygıdan ötürü bu eseri ortaya çıkarmak için emek verdim. Hakkımız olanı bizlerle paylaşmamalarının yanı sıra haberimiz olmadan gala yapılmasını ve filmin bir meze filmine çevrilmesini kalbim kırılarak izledim. Üstüne üstlük filmin baştan sona yapımcı, menajer tarafından yapıldığını canlı yayında söyleyecek kadar ileri giderek, bize karşı onur kırıcı davranışlar sergilediler. Kendisine iki senemi verdim ve bir teşekkür bile etmedi.

“Duru Olmak” Nükhet Duru ve Mu Tunç'u karşı karşıya getirdi.

Hürriyet

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
16 Mart 2021 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Aşık rolü yaptı ben de inandım
Mehmet Coşkundeniz
Suna Akyıldız
Konu kendi kızı olunca...
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
15 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Astroloji günü kutlu olsun
Öner Döşer
Şirin Sever
Nasıl geçti sahi koronalı bir yıl?
Şirin Sever
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Lady Gaga
Funda Duru
Uğur Alkapar
Minik konsey
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Ekonominin derin girdapları ve yükselen yıldızları
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Bu çağ kadınların yüzünü güldürecek
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Herkes bir günlüğüne kadın olsun!
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
Bekir Saçar
Sosyetik hanımlar klip oyuncusu oldu
Bekir Saçar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hazal Filiz Küçükköse birikimlerini borsada değerlendiriyor