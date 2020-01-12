Nükleer santralde yanlış alarm büyük paniğe neden oldu

Kanada'daki Pickering Nükleer Santrali'deki arıza korku dolu dakikaların yaşanmasına yol açtı, verilen uyarı dakikalar sonra kaldırıldı.

12 Ocak 2020, Pazar 16:42 Son Güncelleme:
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Nükleer santralde yanlış alarm büyük paniğe neden oldu

Kanada'nın orta kesimindeki Ontario eyaletindeki bir nükleer santralde alarm verildi. Toronto yakınlarındaki Pickering Nükleer Santrali'ndeki kazanın ardından acil servis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Reuters haber ajansı, nükleer santral çevresinde yaşayanların bölgeyi terk ettiğini bildirdi. Resmi açıklamaya göre, bölgede anormal seviyede radyoaktif hareketlilik tespit edilmedi.

Dakikalar sonra uyarı geri çekildi ve santralde yalnızca bir arızanın yaşandığı açıklandı.


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