Nükleer santralde yanlış alarm büyük paniğe neden oldu
Kanada'daki Pickering Nükleer Santrali'deki arıza korku dolu dakikaların yaşanmasına yol açtı, verilen uyarı dakikalar sonra kaldırıldı.
Kanada'nın orta kesimindeki Ontario eyaletindeki bir nükleer santralde alarm verildi. Toronto yakınlarındaki Pickering Nükleer Santrali'ndeki kazanın ardından acil servis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Reuters haber ajansı, nükleer santral çevresinde yaşayanların bölgeyi terk ettiğini bildirdi. Resmi açıklamaya göre, bölgede anormal seviyede radyoaktif hareketlilik tespit edilmedi.
Dakikalar sonra uyarı geri çekildi ve santralde yalnızca bir arızanın yaşandığı açıklandı.