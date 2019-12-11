Nur Yerlitaş sessizliğini bozdu: Yalan

Beyin tümörü nedeniyle iki ameliyat geçiren ünlü modacı Nur Yerlitaş, ‘Artık sevdiklerimle olacağım, dinleneceğim’ diyerek moda evini kapatma kararı aldığı haberleri çıkmıştı.

Nur Yerlitaş Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla kapatma iddialarını yalanladı.

Paylaştığı bu fotoğrafın altına "Yalannnnnnnn" notunu düşen Yerlitaş'a takipçilerinden mutluluk mesajları yağdı.

- Ayy okuduğumda çok üzülmüştüm Nur hanım, çok şükür yalanmış.

- Duyunca çok üzüldüm dünden beri yazıyorlar. Gerçek olmaması inan çok mutlu etti beni. Bizim sizin gibi üstadlara çok ihtiyacımız var.

- Abla pes etme sakın.

- Bence de yalan olsun, biz moda tasarımı mezunları sizin çıkardığınız tasarımlarla büyüyoruz.

- Atölyeyi kapattığınıza çok üzülmüştüm şimdi çok sevindim.

İki ameliyat geçirdi

Ünlü modacı Nur Yerlitaş beyin tümörü nedeniyle iki kez ameliyat oldu. Riskli operasyonlar sonrası bir süre inzivaya çekilen Yerlitaş, ‘dualarla hayatta kaldım’ açıklamasını yapmıştı.