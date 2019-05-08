Nurgül Yeşilçay bombayı patlattı!

Yakında yeni bir tiyatro oyunuyla hayranları ile bir araya gelmenin heyecanını yaşadığını söyleyen Nurgül Yeşilcay, "Uzun zamandır tiyatro oyunlarında yoktum. Ama önümüzdeki aylarda, gençlere hitap eden bir oyunumuz var" dedi.

Sevgilisi Necati Kocabay ile haklarında evlilik haberlerine de açıklık getiren oyuncu, "Şu an bir şey yok ama hiç belli olmaz. Bu işler kısmet. Neden olmasın?" yanıtını verdi.