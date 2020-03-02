Nurgül Yeşilçay: O an karar verdim

“Bir kadının gözlerimizin içine baka baka ‘Ölmek istemiyorum’ diye haykırdığını görünce bu sergiye karar verdim. Sosyal medyada paylaşmak yerine resimle anlatmak istedim” dedi. Nurgül Yeşilçay’ın bahsettiği olay şöyleydi:

Bir çocuk annesi Emine Bulut geçen ağustosta boşandığı eşi tarafından bir kafede kızının gözü önünde katledildi. “Ölmek istemiyorum” diye haykırdığı o an kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.



