Magazin Nurgül Yeşilçay: O an karar verdim

Nurgül Yeşilçay: O an karar verdim

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Nurgül Yeşilçay: O an karar verdim

Evinin üst katını resim atölyesine çeviren Nurgül Yeşilçay, 11 Mart’ta Balat’taki Anemas Zindanları’nda açacağı sergi öncesi Milliyet Pazar’a konuştu.

02 Mart 2020, Pazartesi 08:58 Son Güncelleme:
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“Bir kadının gözlerimizin içine baka baka ‘Ölmek istemiyorum’ diye haykırdığını görünce bu sergiye karar verdim. Sosyal medyada paylaşmak yerine resimle anlatmak istedim” dedi. Nurgül Yeşilçay’ın bahsettiği olay şöyleydi:

Bir çocuk annesi Emine Bulut geçen ağustosta boşandığı eşi tarafından bir kafede kızının gözü önünde katledildi. “Ölmek istemiyorum” diye haykırdığı o an kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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