Magazin Nurgül Yeşilçay’dan dikkat çeken Oscar değerlendirmesi

Nurgül Yeşilçay’dan dikkat çeken Oscar değerlendirmesi

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Nurgül Yeşilçay’dan dikkat çeken Oscar değerlendirmesi

Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 92. kez düzenlenen Oscar töreni sonrası değerlendirmelerde bulundu.

11 Şubat 2020, Salı 11:21 Son Güncelleme:
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Nurgül Yeşilçay, pek çok açıdan ilklere sahne olan Oscar ödül törenlerini izlediğini belirttiği paylaşımında pek çok insanın aklına takılan konularda yorumlarda bulundu. Sadece bir izleyici olarak değil aynı zamanda bir oyuncu olarak da değerlendirmelerde bulunan Yeşilçay törenle ilgili olarak şu değerlendirmeleri yaptı:

“Oscar’ı izleyenler olarak bu saatte böyle darmadağın uyandık bakalım. Bu sene çok iyi filmler vardı. (her sene bu kadar verimli olmuyor)Yapanların edenlerin ellerine sağlık… Yalnız benim de takıldığım şeyler var! Öncelikle Natalie Portman’la aynı şöyle ki: 97 yıllık Oscar ödüllerinde sadece 5 kez kadın yönetmen aday gösterilmiş ve 97 yıllık Oscar tarihinde sadece 1 kez kadın yönetmen ödül almış. Parazit bir ilki başardı. İngilizce konuşulmayan bir filme ilk kez ödül gitti.

Kimse kusura bakmasın Margot Robbie çok sıkıcı.

'Allahım bizim memleketimize de nasip eyle inşallah'

Joaquin Phoenix’in ‘deli dahi oyuncuyum’ halleri baydı.

Scarlett Johansson’ın g.t göbek salmış hallerini çok beğeniyorum.

Sözlerimi “Allahım bizim memleketimize de nasip eyle inşallah” diyerek noktalıyorum! Harika bir hafta ve haftalar olsun efendim”


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