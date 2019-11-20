Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında bulunan Nurgül Yeşilçay yeni bir paylaşım daha yaptı.

Paylaşımında güneşli hava ile ilgili yazdığı not gülümsetti.

"Hava tam kıvamında, hep böyle devam etsin lütfen! Amin🙏

(Şimdi tutmaz tutmaz bu duam tutarmış! İklimciler linçe başlarmış!

Olaylar gelişirmiş...)😂 Hadi iyi günlererrrrrr"

Nurgül Yeşilçay'ın batıl inançları!

Geçtiğimiz günlerde de bir paylaşımında Nurgül Yeşilçay batıl inançlar üzerine takipçilere sormuş:

"Ay dalmışım! Misafir gelicek demek ki.

Sizde de var mı böyle batıllıklar? Hani avucum kaşınıyo para gelecek filan.

Yeşilçay'ın aldığı cevaplar ise hayli ilginçti

- Elim kaşındıysa mutlaka para gelir hiç şaşmadı daha.

- Olmaz mı? Sağ kulagım çınlarsa birisi güzel anıyor beni, sol çınlarsa kötü.

- Ayağımın altı kaşındı, yola gideceğim mesela.

- Olmamı? O kadar çok ki.. Sağ göz seğirmesi hayra işaret, sol göz seğirmesi şerre işaret.

- Burnun kaşındı dayak yersin.

- Elin kaşınınca ayağına sürerler para ayağıma gelsin diye.





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