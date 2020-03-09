Oyuncu “Sevişme sahnelerine yalnızca kadın oyuncuların damga vurmadığı, hamilelik sonrası kilolarıyla hiç bir oyuncunun dikkat çekmediği, erkeklerin kötü esprilerine maruz kalmadığımız bir başlangıç olsun. Kadın olmak çok güzel! Utanmayacağımız günler yakında” dedi.

'Paylaşmak yerine resimle anmak istedim'

Nurgül Yeşilçay 11 Mart’ta Balat’taki Anemas Zindanları’nda açacağı sergi öncesi şöyle konuşmuştu:

Bir kadının gözlerimizin içine baka baka ‘Ölmek istemiyorum’ diye haykırdığını görünce bu sergiye karar verdim. Sosyal medyada paylaşmak yerine resimle anlatmak istedim.

Nurgül Yeşilçay’ın bahsettiği olay şöyleydi:

Bir çocuk annesi Emine Bulut geçen ağustosta boşandığı eşi tarafından bir kafede kızının gözü önünde katledildi. “Ölmek istemiyorum” diye haykırdığı o an kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.



