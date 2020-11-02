Magazin Nusret Gökçe cinsel organının göründüğü videoyla ilgili soruları cevaplamadı

Nusret Gökçe cinsel organının göründüğü videoyla ilgili soruları cevaplamadı

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Nusret Gökçe cinsel organının göründüğü videoyla ilgili soruları cevaplamadı

Geçtiğimiz günlerde bornozla yatağın üzerine atlarken paylaştığı videoda cinsel organı da görünen Nusret Gökçe günler sonra ortaya çıktı.

02 Kasım 2020, Pazartesi 15:12 Son Güncelleme:
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Magazincilerin sorduğu soruları cevapsız bırakarak restoranından çıkan Nusret bornozuyla paylaştığı videoda Maçka'da yer alan lüks otelinde bir gününün nasıl geçtiğini anlatıyordu. Balkonda meyve tabağını yedikten sonra köpük banyosunu yapıp ardından da bornozuyla yatağa atlayan Nusret'in o sırada cinsel organının görünmesi çok tepki çekti.

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Videoyu gören birçok kişi bu tarz videolar düzenlenirken bu tarz şeyleri gören profesyonel bir ekip olduğunu ve bunun belki de sadece sansasyon için yapıldığını öne sürmüştü. Fakat AVM'de yer alan restoranından birinin çıkışında görüntülenen Nusret bu soruların hepsini cevapsız bırakmayı tercih etti.


Magazincileri cevapsız bırakan Nusret kameralara bir de maskesiz yakalanınca akıllara acaba Merve Boluğur gibi ona da maske takmadığı için idari para cezası yazılacak mı soruları geldi.

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