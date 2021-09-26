Magazin Nusret Gökçe'nin fiyatlarına tepki!

Nusret Gökçe'nin fiyatlarına tepki!

Magazin

Nusret Gökçe'nin fiyatlarına tepki!

Nusret'in son açtığı Londra'daki restoranının fiyatları sosyal medyada büyük tepki çekti. Futbolcu menajeri Muzzi İzzet, 3 tane burgere 3 bin 600 TL ödediğini belirttiği fişi Twitter hesabından paylaşınca sosyal medya bu konuyu konuştu.

26 Eylül 2021, Pazar 09:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kendine has 'tuz serpme' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, şimdi de Londra'nın merkezinde restoran açıyor. ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da işletmeleri bulunan Nusret Gökçe'nin, Londra'da açacağı yeni mekandaki fiyatlar, büyük tepki çekti.

'3 TANE BURGER 3 BİN 600 TL'

38 yaşındaki Gökçe'nin Londra'daki restorandaki yemek fiyatları, daha önce Emre Mor'un menajerliğini de yapan Muzzi Özcan tarafından sert eleştirilere maruz kaldı. Muzzi Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Nusr-et Londra, hayatımda ödediğim en gereksiz yemek! Milli dedik, milli gurumuz dedik, 3 tane burger 3 bin 600 TL!" ifadelerini kullandı.

Özcan'ın paylaşımı sonrası Nusret'in fiyatları sosyal medyada gündem oldu

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
26 Eylül 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
‘Sebat’ ettikleri için bu kızları çok sevdik
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: 100 yıldır yeryüzünde yaşıyorlar
Funda Duru
Uğur Alkapar
Tartışmalı şahit
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Ayrılmak için 10 geçerli sebep
Mehmet Coşkundeniz
Bekir Saçar
Dedikodulara menajer kalkanı
Bekir Saçar
Yasemin Candemir
Kentin kaderini değiştiren sergiler
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Aygün Aydın direnmeyi bırakmış ama kime?
Elif Demirtaş Bilir
Hande Kazanova
20 Eylül haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
20 Eylül haftasına astrolojik bakış: Hoş geldin sonbahar!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Minik Liya ne isterse o!
Suna Akyıldız
Gökçen Erdoğan
Cinsel öğrenme yıllar sürer
Gökçen Erdoğan
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Survivor Merve Aydın All Star için kolları sıvadı