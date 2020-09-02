Nusret Gökçe'nin takipçileri kapının peşinde
Lokantasının kapısını spor için kullanan Nusret Gökçe'nin ‘kapılı sporu’ rekor kırdı. Takipçileri o kapının peşine düştü.
02 Eylül 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Nusret Gökçe Mikonos’taki lokantasının bir kapısını spor için kullandı. Altına “Kapıyı zorlamışken” notunu düştü. 30 milyon takipçisi olan Nusret’e “Kapıyı bize sat” gibi ilginç mesajlar yağdı.
O taş 2 milyon dolara satılık
Nusret geçen yaz da Mikonos’ta bulduğu 10 kiloluk bir taşla spor yapmıştı. Sokakta bulduğu bu taş, Etiler’deki dükkanında 2 milyon dolara satılık.
https://www.instagram.com/p/CER_7doF51T/
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