Magazin Nusret Gökçe'nin takipçileri kapının peşinde

Nusret Gökçe'nin takipçileri kapının peşinde

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Nusret Gökçe'nin takipçileri kapının peşinde

Lokantasının kapısını spor için kullanan Nusret Gökçe'nin ‘kapılı sporu’ rekor kırdı. Takipçileri o kapının peşine düştü.

02 Eylül 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Nusret Gökçe Mikonos’taki lokantasının bir kapısını spor için kullandı. Altına “Kapıyı zorlamışken” notunu düştü. 30 milyon takipçisi olan Nusret’e “Kapıyı bize sat” gibi ilginç mesajlar yağdı.

O taş 2 milyon dolara satılık

Nusret geçen yaz da Mikonos’ta bulduğu 10 kiloluk bir taşla spor yapmıştı. Sokakta bulduğu bu taş, Etiler’deki dükkanında 2 milyon dolara satılık.


https://www.instagram.com/p/CER_7doF51T/



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