Nusret Gökçe Mikonos’taki lokantasının bir kapısını spor için kullandı. Altına “Kapıyı zorlamışken” notunu düştü. 30 milyon takipçisi olan Nusret’e “Kapıyı bize sat” gibi ilginç mesajlar yağdı.

O taş 2 milyon dolara satılık

Nusret geçen yaz da Mikonos’ta bulduğu 10 kiloluk bir taşla spor yapmıştı. Sokakta bulduğu bu taş, Etiler’deki dükkanında 2 milyon dolara satılık.















