Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada büyük bir şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

İstanbul, New York, Miami, Dubai ve Abu Dabi’de et lokantaları olan Nusret, Mykonos'ta da bir şube açtı.

Yeni şubesinin açılışını Instagram hesabından duyuran Nusret, sevincini tango yaparak gösterdi.

'SIRRIM NEREDEN GELDİĞİMİ HİÇ UNUTMAMAK'

Amerikalı bir yayınevinden başarı öyküsünü yazması için teklif alan Nusret kitapta şu satırlara yer vereceğini belirmişti:

“İlkokul mezunuyum. Eğitimim yok. Ama her şeyi çabuk öğrenirim. Zaman içinde kendimi geliştirdim. Hâlâ uğraşıyorum. Sırrım; nereden geldiğimi hiç unutmamak.”