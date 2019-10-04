Nusret Gökçe’nin Mykonos’ta 10 kilo ağırlığındaki bir kayayla yaptığı ağırlık antrenmanı çok konuşulmuştu.

Nusret o kayayı İstanbul’a getirtti, Etiler’deki restoranında cam muhafaza içinde sergilemeye başladı.

İşte Nusret'in 10 kilo ağırlığındaki bir kayayla yaptığı ağırlık antrenmanı...

'Sırrım; nereden geldiğimi hiç unutmamak'

Bu arada Amerikalı bir yayınevinden başarı öyküsünü yazması için teklif alan Nusret kitapta şu satırlara yer verecek:

''İlkokul mezunuyum. Eğitimim yok. Ama her şeyi çabuk öğrenirim. Zaman içinde kendimi geliştirdim. Hâlâ uğraşıyorum. Sırrım; nereden geldiğimi hiç unutmamak.''

''Sektörde inanılmaz bir rekabet var, sıyrılmanın yolunu bulacaksın. Bir hikayeyi satman, insanları büyülemen gerekiyor. Yoksa kimseye ekmek yok.''

''Bana sinir oluyorlar, görgüsüz buluyorlar. İyi de kardeşim, maden işçisinin oğluyum. Annem ve babam okuma-yazma bilmiyor. Su satıp ayakkabı boyayarak işe başladım. Hakkımda atıp tutanların, bir ömür çalışamayacağı kadar çalıştım. Çalışmadan bir halt olmaz.''

'Yerleri bile başka türlü süpürürdüm'

''Ben işi şişirmem! Çırakken bile temizliği farklı yapardım. Yerleri başka türlü süpürürdüm.''

''Şansa inanıyorum, ama kendin yaratmalısın. Oturarak başarıya ulaşan tek canlı tavuk. Her sabah 07.00'de güne başlarım, gece 01.00'e kadar çalışırım.''





Haberin fotoğrafları için tıklayın Nusret'in son paylaşımı olay oldu!