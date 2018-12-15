Tuzlama (SaltBae) hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe, çok ilginç bir davanın konusu oldu. Al Wakeel News adlı siteyi yöneten gazeteci Muhammed el Wakeel’in yayınladığı Nusret fotoğrafı başına bela oldu.





DİNE HAKARET

Yayınlanan fotoğraf Müslüman ve Hristiyanlar tarafından büyük tepki topladı. Nusret Gökçe’yi İsa'nın Son Akşam Yemeği’ tablosuna photoshop ile ekleyen gazeteci, ülkesinde 'dine hakaret' suçundan tutuklandı. Gazetecinin olay sebebiyle altı ay ila üç yıl arasında hapis cezası alabileceği belirtiliyor.



