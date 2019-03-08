Nusret'ten kadınlara büyük jest

Kadınlar Günü'nde tüm kadınları şubelerine davet eden Nusret, hazırladığı özel menüyü tüm şubelerinde kadınlara ücretsiz olarak servis edecek

08 Mart 2019, Cuma 15:06 Son Güncelleme:
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Nusret'ten kadınlara büyük jest

Tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe dün Instastoryden, "Siz olmasaydınız biz olmazdık. Sizin yeriniz başımızın üstü. Yarın benim misafirimsiniz, tüm kadınları bekliyorum" notunu paylaşarak tüm kadınları şubelerine davet etti. 

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Bugün Nusret'in Etiler'deki restoranının önünde uzun kuyruklar oluştu.

NUSRET GÖKÇE'NİN PAYLAŞIMI:

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