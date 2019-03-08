Tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe dün Instastoryden, "Siz olmasaydınız biz olmazdık. Sizin yeriniz başımızın üstü. Yarın benim misafirimsiniz, tüm kadınları bekliyorum" notunu paylaşarak tüm kadınları şubelerine davet etti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Bugün Nusret'in Etiler'deki restoranının önünde uzun kuyruklar oluştu.

NUSRET GÖKÇE'NİN PAYLAŞIMI: