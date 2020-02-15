Nusret’ten ‘Sevgililer Günü’ne özel şov

Şovlarıyla gündemden düşmeyen adı dünya çapında ün yapmış Nusret sevgililer günü için hazrıladığı videoyu Instagram hesabından paylaştı. Video 1,5 milyon beğeni alırken paylaşıma binlerce de yorum geldi.









Alişan’a ortaklık teklif etmiş

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programındaki habere göre; Nusret Gökçe’nin dükkan açmak için parasının olmadığı bir dönemde Alişan’a ortaklık teklif ettiği öğrenildi. Alişan’ın o günlerde bu ortaklığa cesaret edemediği ve Nusret’e ‘hayır’ dediği ortaya çıktı.

Telefonla canlı yayına bağlanan Alişan, bu teklifi doğruladı:

"Ara sıra Nusret’in dükkanının önünden geçerken iç çektiğim oluyor. Nusret bu teklifi sadece bana değil birkaç kişiye daha yapmış, onlar da kabul etmemiş. Öncelikle şunu söyleyeyim adam inanılmaz başarılı ve ilk günkü gibi çalışıyor. Her sabah erken kalkıp dükkanlarını kontrol ediyor Allah daha çok versin.