Nvidia: Ekran kartı sıkıntısı bu yıl da devam edecek

Nvidia’nın CFO’sunun son açıklamasına göre firma bu yıl da talebin arzın üzerinde seyredeceğini öngörüyor. Colette Kress operasyon ekibinin oldukça hızlı çalıştığını belirtirken stoklarda bu yıl zaman içerisinde iyileşme bekledikleri iletildi.

Routerlardan Realtek LAN ve ses yongalarına kadar uzanan stok sıkıntısının ne zaman düzeleceğini zaman gösterecek.



