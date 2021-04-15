Nvidia: Ekran kartı sıkıntısı bu yıl da devam edecek
Nvidia ekran kartı taleplerine yetişmekte zorlanmaya devam ediyor. Şirkete göre raflarda yeterli sayıda bulunamayan RTX 30 serisi ekran kartları sıkıntısı bir süre daha devam edecek.
15 Nisan 2021, Perşembe 08:17 Son Güncelleme:
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Nvidia’nın CFO’sunun son açıklamasına göre firma bu yıl da talebin arzın üzerinde seyredeceğini öngörüyor. Colette Kress operasyon ekibinin oldukça hızlı çalıştığını belirtirken stoklarda bu yıl zaman içerisinde iyileşme bekledikleri iletildi.
Routerlardan Realtek LAN ve ses yongalarına kadar uzanan stok sıkıntısının ne zaman düzeleceğini zaman gösterecek.