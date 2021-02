Turkcell GAMEPLUS ile işbirliğine giden NVIDIA, 15 Mart tarihinden itibaren yeni oyun platformu GeForce Now'ı Türkiye'de aktif hale getirecek.

Google Stadia platformu ile oyunların artık stream edilerek oynanabildiği bir döneme girdik. NVIDIA da aynı paralelde oyuncuların deneyimlerini iyileştirmek ve internet hızına da bağlı olarak hemen her yerde birçok platformda oyunların oynanmasını sağlayacak yeni platformunu Türkiye'ye getiriyor.

Türkiye'deki faaliyetlerini ise Turkcell GAMEPLUS üzerinden sürdürmeyi planlayan şirket, ilk etapta Türkiye'de iki farklı paket sunacak. Bu paketlerden biri Basic ismini taşıyor ve kullanıcılara 1 saatlik oturum süreci veriliyor.

Peki GeForce Now ne?

GeForce NOW powered by GAME+, NVIDIA’nın bulut tabanlı oyun stream hizmetidir ve doğrudan bulut üzerinden cihazına gerçek zamanlı oyun deneyimi sunar. Yüksek grafikli PC oyunlarını düşük donanımlı PC’lerde, Mac’te, Android ve iOS cihazlarda oynayabilirsiniz.

Ücretli oyunları oynamak için oyunu satın almış olmanız gerekiyor. CS GO, Fortnite, Rocket League gibi ücretsiz oyunları ek ücret ödemeden oynayabilirsiniz.

GeForce NOW, 15 Şubat - 15 Mart tarihleri arasında kapalı betada olacak. Bu 1 aylık süreçte sorunlar giderildikten sonra 15 Mart'ta tüm kullanıcılar bu platforma erişim sağlamaya başlayacak. Yapılan açıklamaya göre Nvidia GeForce Now'ın Türkiye'deki sunucuları ilk aşamada İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunacak. Tüm Türkiye'deki oyuncular, bu sunuculara sayesinde bulut oyun sistemine dahil olabilecekler.

Fiyatlar henüz netlik kazanmasa da, Premium paketin haftalık 10 TL seviyelerinde olması öngörülüyor. Basic paket söz konusu olduğunda ise ücret alınması beklenmiyor.

Herhangi bir güçlü donanıma sahip olmadan internetiniz aracılığı ile oyunlar oynayabileceğiniz GeForce Now'ın ücretsiz olan BASIC sürümü, her oyuncuya 1 saatlik oturum süresi sunuyor. Ayrıca ışın izleme teknolojisi (RTX) özelliği, ücretsiz sürümde yer almayacak. Ayrıca GeForce Now'ın uyarısına göre bu pakete sahip kullanıcılar, yoğun saatlerde sınırlı kapasite nedeniyle kuyrukta bekleyebilir.

15 Şubat tarihi ile başlayacak kapalı Beta testleri süresince GeForce Now, sınırlı sayıda oyuncuya açılacak. Bu nedenle ön kaydı tamalasanız bile sisteme giriş yapmak için 15 Mart tarihini beklemeniz gerekebilir. Türkiye'deki ilk testleri yapılacak. 1 ay sürecek kapalı beta sürecinin ardından GeForce Now herkesin kullanımına açılacak.

GeForce NOW üyeliği GAMEPLUS'ta geçerli değil

GeForce NOW üyeliğiniz varsa bu üyeliğinizin GAMEPLUS'ta geçerli olmayacağını belirtelim.

Konu hakkında yapılan açıklama ise şöyle: "Daha önce satın almış olduğunuz GeForce NOW üyeliğiniz Türkiye sunucularını kapsamadığı için yerel sunucularımızdan oynayabilmek adına GAME+ ile yeni bir hesap oluşturmanız gerekmektedir. Halihazırdaki GeForce NOW üyeliğiniz ile aldığınız hizmeti GeForce NOW powered by GAME+ servisinden bağımsız olarak farklı sunucular üzerinden kullanmaya devam edebilirsiniz."

Minimum 25 Mbps indirme hızı gerek

Nvidia'nın bulut oyun platformu GeForce Now'la oyun oynamak için öncelikle minimum 25 Mbps indirme hızına sahip internet bağlantısına ihtiyacınız bulunuyor. Sunucuların Türkiye'ye taşınması ise oyun oynarken yaşanabilecek ping sorununu çözüyor.

15 Mart'tan itibaren GAMEPLUS'ın internet sitesi üzerinden üyelik oluşturarak istediğiniz paketi aktif hale getirebileceksiniz. Steam kütüphanenizde daha önce satın aldığınız oyun GeForce Now tarafından destekleniyorsa, sadece tek tıkla bu oyuna erişim sağlayabilirsiniz.