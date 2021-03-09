Çalışmayı gerçekleştiren ekip, nadir yapılabilen ve tek hücreli deneyleri yürütmek için gerekli süre ve maliyeti önemli ölçüde azaltan ve derin öğrenme teknolojisini kullanan bir yazılım geliştirdi. AtacWorks adı verilen yazılımın, bütün bir genom üzerinde yalnızca yarım saatte çıkarım yapabildiği ifade edildi. Söz konusu sürecin, normal şartlarda 2 günden daha uzun bir süre aldığının da altı çizildi. Yazılımın, Nvidia’nın Tensor Core ekran kartlarını kullandığı belirtildi.

Aktarılan diğer detaylara göre; AtacWorks, ATAC-seq adı verilen bir yöntemi baz alıyor. Söz konusu metodun, sağlıklı ve hastalıklı hücre genomlarındaki açık alanları bulmak için tasarlanmış köklü bir yöntem olduğu ifade ediliyor. Bu açık alanların; belli bir kişinin DNA’sının bazı işlevleri belirlemek ve etkinleştirmek için kullanılan alt bölümleri olduğu belirtiliyor. Bu alt bölümler; bir kişinin genomunun, Alzheimer, kalp veya kanser hastası olmaya eğilimli olup olmadığına ilişkin bir gösterge olma niteliği taşıyor.

ATAC-seq, normal şartlarda on binlerce hücrenin analizini gerektiriyor. Fakat AtacWorks, yalnızca birkaç deste hücre kullanarak aynı sonuçları elde edebiliyor. Diğer yandan; genomu daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir biçimde analiz edebilme kabiliyetinin, belirli hastalıklara yol açan spesifik mutasyonların ve biyolojik belirtilerin önceden tespit edilebilmesini önemli ölçüde kolaylaştıracağı ifade ediliyor. Araştırmacılar, söz konusu yöntemlerin hastalığın nasıl ilerlediğini anlamalarını mümkün kılarak ilaç keşiflerine yardımcı olabileceğine işaret ediyor.



