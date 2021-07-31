O askerler ödüllendirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, dün Baştabya Kışlası’nda çıkarılan yangın sonrası olay yerine yakın bölgede şüpheli üç şahsı yakalayan ve ayrıca yangının büyümeden söndürülmesini sağlayan bir astsubay astçavuş, bir uzman çavuş ve üç erbaş/erin başarılarından dolayı ödüllendirildiği belirtildi.

AA