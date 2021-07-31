Türkiye O askerler ödüllendirildi

O askerler ödüllendirildi

Türkiye

O askerler ödüllendirildi

İstanbul Baştabya Kışlası’nda çıkarılan yangının şüphelilerini yakalayan askerler ödüllendirildi.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 19:49 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, dün Baştabya Kışlası’nda çıkarılan yangın sonrası olay yerine yakın bölgede şüpheli üç şahsı yakalayan ve ayrıca yangının büyümeden söndürülmesini sağlayan bir astsubay astçavuş, bir uzman çavuş ve üç erbaş/erin başarılarından dolayı ödüllendirildiği belirtildi.

AA

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