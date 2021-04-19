Trajik ölümünün ardından hala Prenses Diana'yı örnek alan oldukça fazla insan var. Prenses Diana, yaşadığı dönemin güzellik ve moda ikonuydu. Peki nasıl bir cilt bakımı rutini vardı? The Telegraph'a göre, Prenses Diana, her 10 kişiden birinde görülen bir deri enfeksiyonu rahatsızlığından muzdaripti: Gül hastalığı (Rozasea). Bazı tetikleyiciler nedeniyle etkilenen kan damarları, yüzde ve boyunda kızarıklık ve iltihaba neden oluyor. Böyle bir hastalıktan muzdarip olan Prenses Diana'nın, cilt bakımına oldukça önem verdiğini düşünmemek elde değil.

Prenses Diana'nın makyaj sorumlusu Mary Greenwell, Stylist dergisine verdiği röportajda, "Diana gün sonunda mutlaka makyajını silerdi ve makyaj yapmadan önce cildiniz temizliğinden emin olurdu" dedi.

YIKA, TONİKLE, NEMLENDİR

Greenwell'e göre Prenses Diana'nın çok iyi bir cilt bakım rutini vardı. Öncelikle cildini yıkıyordu, ardından tonik kullanıyordu ve en sonunda da nemlendirici sürüyordu.

Greenwell'e göre Diana şimdi yaşasaydı mutlaka serum ve güneş koruyucu krem kullanırdı.

GÜL HASTALIĞI NEDİR, TETİKLEYİCİLERİ NELERDİR?

Yüzde kızarıklık, yanma, batma hissi, damarlarda belirginleşme, sivilce benzeri oluşumlara gül hastalığı denir. Bu cilt probleminin asıl nedeninin damarsal reaksiyon olduğu düşünülüyor. Bununla birlikte mide hastalıkları, tansiyon, maytlar ve ciltte bulunan bir parazit enfeksiyonu da hastalığın nedenleri arasında yer alıyor.

Güneşin zararlı etkileri, çevresel kirlilik, stres ve soğuk havalar hastalığın görülme sıklığı ve şiddetini artırıyor. Rozasea ile karşı karşıya kalan kişilerin ömür boyu kendilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Zira yüzdeki bu kızarıklıklar ne yazık ki tamamen geçmiyor.







