O gece kulüpte Leyla Feray ve Oğulcan Engin arasında neler oldu?

Oyuncu Leyla Feray ile Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, 29 Kasım Cuma akşamı Bebek’teki Lucca’da samimi bir şekilde eğlenirken görülmüş. İkili ortak bir arkadaşları tarafından o gece kulüpte tanıştırılmış.

Uzun sohbetleri, neşeli halleri ‘Birbirlerine ne kadar çok yakıştılar’ yorumlarına neden olmuş. Gecenin sonunda birbirlerinden telefon numaralarını almışlar.

4 yıldır Serhat Teoman ile birlikteydi

Leyla Feray 4 yıldır oyuncu Serhat Teoman ile birlikteydi. Ancak Instagram’daki durumlarına bakılırsa, Leyla Feray sevgilisinin profilindekileri 19 Eylül’den bu yana beğenmiyor. Bu yüzden ayrıldıkları konuşuluyor.

Oğulcan Engin yalnız

Oğulcan Engin ise 2016 Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu’dan ayrıldığından bu yana yalnız. Seda Sayan “Aleyna’yı, Oğulcan’a beğendim. Ama kızın sevgilisi var, olmadı” demişti.





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