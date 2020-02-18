O lastik 4 yıldır çıkarılamıyor

Endonezya'nın Palu şehrinde, 4 metre uzunluğundaki bir timsahın boynuna, 2016 yılında bir scooter lastiği takıldı. Senelerdir yürütülen çalışmalar, bir türlü sonuçlanamadı. Bunun en büyük nedenlerinden biri Boss (Patron) lakaplı timsahın, dünyanın en tehlikeli sürüngenlerden biri olması nedeniyle yanına dahi yaklaşılamaması. Öyle ki, yetkililer, timsahı lastikten kurtarmak için yarışma düzenlemiş, yüklü miktarda nakit ödülü koymuştu.

Görmeyi bile başaramadılar

Yarışma da iptal edilince bölge sakinleri, Avustralya'da vahşi yaşam programı yapan Matt Wright ve ekibine başvuru yaptı. Çağrıya kulak veren Wright, program ekibiyle birlikte Endonezya'ya uçtu. Ancak suda geçen 4 günün ardından sunucu Matt Wright, başarısızlıkla ülkesine döndü. Wrigt, bölgedeki yerel ekiplere, küçük bir timsah üzerinde nasıl yaklanacağını ve zapt edileceğini anlattı. Wrigt, Instagram'dan yaptığı açıklamada, Boss'u görmeyi başaramadıklarını belirtti.

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