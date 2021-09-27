O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışması geçtiğimiz sene koronavirüs kısıtlamalarından dolayı bir sezon ertelenmiş ve yayınlanmamıştı. Yeni sezonda ise O Ses Türkiye jüri koltuğunda hangi isimlerin oturacağı merak konusu olmuştu.

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak ‘O Ses Türkiye’nin yeni sezonda jüri koltuğunda yer alacak isimleri açıklamıştı. Acun Ilıcalı’nın Instagram sayfasından paylaştığı görüntüde O Ses Türkiye’nin yeni sezonda koltukta oturacak jüri üyeleri vardı.

O SES TÜRKİYE’YE İKİ YENİ İSİM KATILDI

O Ses Türkiye’nin yeni sezonunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç ve Murat Boz jüri koltuğun yer alacak. O Ses Türkiye’de Hadise’nin yerine Ebru Gündeş, Seda Sayan’ın yerine ise Oğuzhan Koç geldi.

O SES TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

O Ses Türkiye’nin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı yarışmanın fenomenleri tarafından çok merak ediliyor. İlk tanıtım videosu yayınlanan ‘O Ses Türkiye’nin yeni bölümünün yayın tarihi belli oldu. ‘O Ses Türkiye’ 2 ekim cumartesi günü TV8 ekranlarında yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

İŞTE O SES TÜRKİYE'NİN İLK FRAGMANI











