Dünya O ülke kötü haberi duyurdu! Omicron tespit edildi

O ülke kötü haberi duyurdu! Omicron tespit edildi

Dünya

O ülke kötü haberi duyurdu! Omicron tespit edildi

Finlandiya’da Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron ilk kez 1 kişide tespit edildi.

02 Aralık 2021, Perşembe 23:41 Son Güncelleme:
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Covid-19’un Güney Afrika’da tespit edilen yeni mutasyonu Omicron Avrupa’da yayılmaya devam ediyor.

Finlandiya Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL) tarafından yapılan açıklamada, İsveç’ten Finlandiya’ya gelen 1 yolcuda Omciron mutasyonu tespit edildiği aktarıldı. Söz konusu hastayla temaslı olan kişilerin de Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi. Enstitü, temaslı kişilerde Omicron mutasyonu olup olmadığının henüz doğrulanmadığını belirtti.

HELSİNKİ (İHA)

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