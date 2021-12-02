O ülke kötü haberi duyurdu! Omicron tespit edildi
Finlandiya’da Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron ilk kez 1 kişide tespit edildi.
02 Aralık 2021, Perşembe 23:41 Son Güncelleme:
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Covid-19’un Güney Afrika’da tespit edilen yeni mutasyonu Omicron Avrupa’da yayılmaya devam ediyor.
Finlandiya Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL) tarafından yapılan açıklamada, İsveç’ten Finlandiya’ya gelen 1 yolcuda Omciron mutasyonu tespit edildiği aktarıldı. Söz konusu hastayla temaslı olan kişilerin de Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi. Enstitü, temaslı kişilerde Omicron mutasyonu olup olmadığının henüz doğrulanmadığını belirtti.
HELSİNKİ (İHA)