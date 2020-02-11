Dünya Obama’nın yuvasını terapist kurtardı

Obama’nın yuvasını terapist kurtardı

Dünya

Obama’nın yuvasını terapist kurtardı

Eski ABD Başkanı Obama’nın eşi Michelle Obama özel yaşamındaki sıkıntıları açıkladı. Michelle Obama bir dönem krize giren evliliğini terapiste giderek kurtardığını söyledi.

11 Şubat 2020, Salı 07:47 Son Güncelleme:
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ABD’nin bir önceki başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama, ünlü sunucu Oprah Winfrey’in konferans turuna konuşmacı olarak katıldı. Michelle Obama, New York’taki konferansta özel yaşamıyla ilgili açıklamalar yaptı. Açıklamasında en çarpıcı olanı, evliliğinde bir dönem yaşadığı sıkıntıyla ilgiliydi. Michelle Obama, kızları doğduktan sonra evliliklerinde çok zor zamanlar geçirdiklerini ama sıkıntılara teslim olmayıp çözüm aradıklarını söyledi.

Mutluluk sorumluluğu

Michelle Obama şunları anlattı: “Evliliğimdeki zor dönemleri atlatmak için eşimle evlilik terapistine gidip yuvamızı kurtardık. En önemlisi, terapist bize kendi mutluluğumuzdan sorumlu olmayı öğretti. Bu sayede evliliğimizdeki zor günleri geride bıraktık. Öyle ki aradan yıllar geçmesine rağmen Barack hâlâ benim âşık olduğum adam olarak kalmayı başardı. Barack bana karşı hiç değişmediği için ben onu hâlâ tanıyabiliyorum, yabancı gibi hissetmiyorum.”


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