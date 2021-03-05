Obezite nedir?

Obezite kişinin sağlığını bozacak derecede aşırı kiloya sahip olmasıdır. Obezitenin derecesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği kişinin boy ve kilosuna göre hesaplanan vücut kitle indeksi ile belirlenmektedir. Bu ölçüme göre vücut kitle indeksi 30 -39 arasında olanlar obez, 40’ın üzerinde olanlar ise morbid obez grubuna girmektedirler.

Morbid obez hastalarda şüphesiz en ideal tedavi yaklaşımı diyet ve egzersiz ile hastanın aşırı kilolarından kurtulmasıdır. Ancak obez bireylerin önemli bir kısmı, tüm konservatif yaklaşımlara rağmen hayatlarını aşırı kiloları ile sürdürmektedirler. Bu da kişilerin hayat kalitesinde azalmaya ve zamanla kişinin sağlığını bozacak tip 2 diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, solunum yetmezliği, uyku apnesi, reflü hastalığı, dejeneratif eklem hastalıkları, polikistik over hastalığı gibi pek çok hastalığa neden olabilir.

Obezite ameliyatını kimler yaptırabilir?

Morbid obez hastalara uyguladığımız ameliyatlar obezite ameliyatları olarak adlandırılmaktadır. Obezite ameliyatları vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan, diyet ve egzersiz ile kilo verme başarısı gösteremeyen veya vücut kitle indeksi 35-40 arasında olup beraberinde obezitenin neden olabileceği yukarıdaki hastalıklardan bir veya birden fazlasına sahip olan hastalara uygulanabilir. Günümüzde en sık uygulanan obezite ameliyatları sleeve gastrektomi (tüp mide ameliyatı) ile gastrik by-pass ameliyatıdır. Sleeve gastrektomi sadece kısıtlama etkisine sahip iken gastrik by-pass ameliyatı ile hem kısıtlama hem de bağırsaklardan gıdaların belli bir düzeyde emiliminin azaltılması sağlanır.

Gelişen teknoloji ile birlikte obezite ameliyatlarında robotik cerrahi neler sağlıyor?

Robotik cerrahi, laparoskopik (kapalı) ameliyatların teknolojik olarak geldiği en ileri düzeydir. Robotik cerrahide kullanmakta olduğumuz robotik kollar, bilek kontrollü, ergonomik ve titremeyi ortadan kaldırmakta, cerraha hareket özgürlüğü sağlamaktadır. 3-boyutlu robotik kamerada derinlik hissi kaybını önler ve büyütme kapasitesi daha iyi olup, cerraha ellerinin hastanın vücudunun içerisinde duygusu uyandırır. Robotik cerrahi hastadan ayrı bir yerdeki konsolda cerrahın oturarak yaptığı bir ameliyattır. Robotik yöntemin yukarıda sayılan avantajlarına karşın bir dezavantajı maliyetinin laparoskopik cerrahiye göre daha yüksek olmasıdır.

Robotik mide küçültme ameliyatına hastalar nasıl hazırlanılıyor?

Hastaların ameliyat öncesi hazırlıklarının ardından diyetleri düzenlenir, kullandıkları ilaçlar ve ek hastalıklarına yönelik ilave tıbbi işlemler yerine getirilir. Hastalar ameliyattan bir gece önce hastaneye yatışları yapılarak hastalara bağırsak hazırlığı yapılır. Ameliyat öncesi pıhtı önleyici işlemler (kan sulandırıcı iğne, pnömotik çoraplar) uygulanır. Ameliyat genel anestezi altında uygulanır. Anestezi sonrası, kamera, robot kolları için trokarlar karın içerisine yerleştirilir, robotun kolları bu trokarlara bağlanır, ardından robot aletleri hastanın karın içerisine ilerletilerek docking dediğimiz işlem tamamlanır. Docking sonrası cerrah konsol dediğimiz üniteye geçer, oturarak başını konsola yaslayıp 3-boyutlu 8-10 kat büyütme kapasitesine sahip ekrana bakarak hastanın karın içerisindeki robotik aletleri kullanır. Ameliyat baştan sona robotik konsolda oturan cerrahın tam kontrolünde tamamlanır.

Robotik ameliyat sonrası hasta ne kadar sürede taburcu olabiliyor?

Robotik obezite ameliyatları ameliyat tipine göre değişmekle birlikte ortalama 1-2 saat sürmektedir. Hastalar ameliyat sonrası bir veya ikinci günde taburcu olabilmektedirler. Ameliyat sonrası hastaların belli bir süre mide koruyucu ve kan sulandırıcı ilaç kullanması için reçeteleri verilir. Diyetisyen ameliyat sonrası sıvı alımlarını ve beslenmelerini düzenler, 15 gün sonra diyet değişikliği için hastayı yeniden değerlendirir. Bizler hastanın ameliyat sonrası 1. ay, 3. ay, 6. ay ve 12. ay kan tahlillerini görürüz. Hastaların kaliteli kilo vermelerini sağlamak için, belirtilen zamanlarda vücut kompozisyonlarının analizleri yapılır ve gerekli durumlarda vitamin, mineral, protein komponentleri ile hastalar desteklenir.

Mide küçültme ameliyat sonrası kilo kaybı nasıl gerçekleşiyor?

Hastaların ameliyat sonrası en yoğun kilo verdikleri dönem ilk altı aydır. Bu dönemdeki diyete uyma ve beraberinde egzersiz, hastaların aşırı kilolarını büyük oranda verebilmeleri ile sonuçlanır. Kilo verme süreci iki yıla kadar devam edebilmekle beraber ilk altı aydaki hızdan daha düşük olur. Bu süreç, hastanın hem yeme alışkanlıklarını düzeltmesi hem de sağlıklı bir hayat için yaşam tarzını değiştirmesi için önemlidir. Hastalar kilo verme başarılarının yanı sıra obezitenin tetiklemiş olduğu tip 2 diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi gibi pek çok sağlık probleminden kurtulurlar. Hastalar daha rahat hareket etmekte, ameliyat öncesi mevcut olan eklem hastalıkları ortadan kalkabilmektedir. İnfertilite yani kısırlık obez bireylerin önemli bir sorunudur. Kilo verme başarısı ile bu hastaların hamile kalma olasılıkları daha artar. Ancak hamilelik için obezite ameliyatından sonra 2 yıl beklemek gerekmektedir.

Robotik cerrahi ile diğer yöntemler kıyaslandığında bu yöntemin avantaj ya da dezavantajları neler?

Obezite ameliyatları önemli organlarda anatomik ve fizyolojik değişiklikler ile sonuçlanan özellik arz eden ameliyatlardır. Ameliyatlar neticesinde kanama, kaçak, yara yeri enfeksiyonu, atelektazi, pulmoner emboli benzeri komplikasyonlar oluşabilmektedir. Ancak bu komplikasyon oranları %1’lerin altındadır. Burada birkaç unsurun altını çizmek gerekmektedir. Bunlardan ilki obezite ameliyatı planlanacak olan hastanın ameliyat öncesi hazırlığı ve ameliyat sonrası takibi son derece önemlidir. Diğer bir husus ameliyatı gerçekleştiren cerrahın bu alandaki tecrübesi ve ameliyatın yapıldığı hastanenin tıbbi donanım yeterliliğidir. Cerrahların obezite cerrahisi konusunda artan tecrübeleri ve buna ilave teknolojik ilerlemeler neticesinde bu ameliyatlar ülkemizde başarıyla uygulanmaktadır. Son zamanlardaki robotik teknolojideki ilerlemeler, obezite cerrahisinde robotik yöntemi laparoskopiye karşı önemli bir opsiyon konumuna taşımıştı

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