Beden Sağlığı Obezite en riskli 10 hastalıktan biri!

Obezite en riskli 10 hastalıktan biri!

Beden Sağlığı

Obezite en riskli 10 hastalıktan biri!

Türkiye'de, günümüz rakamlarına bakıldığında her 3 kişiden ikisinin fazla kilolu ya da obez olduğunu dile getiren Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, "Eğilim devam ederse, Türkiye'de 2030 yılına kadar %60 fazla kilolu ya da obez olacağı da öngörülmektedir" dedi.

14 Ekim 2020, Çarşamba 22:56 Son Güncelleme:
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DSÖ'ye göre en riskli 10 hastalıktan birinin obezite olduğunun altını çizen Op. Dr. Ergenç, "Yine DSÖ ye göre her yıl 2.8 milyon kişi obezite nedeniyle ölmektedir. Önlenebilir ölümlerin sigaradan sonra gelen ikinci önemli nedeni obezitedir. ABD’de 3 yetişkinden biri obez. Türkiye’de %30 dan fazla obez insan bulunmaktadır. En son yapılan TURDEP-2 (Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans Çalışması-II) çalışmasında her 3 kişiden ikisi fazla kilolu ya da obez olarak belirtilmiştir. Eğilim devam ederse 2030 yılına kadar %60 fazla kilolu ya da obez olacağı da öngörülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Obeziteden nasıl korunuruz?

Obeziteden korunmak için en önemli kuralın spor ve hareket olduğuna değinen Op. Dr. Ergenç, şu ifadelere yer verdi: "Mümkünse spor yapmalıyız. Spor yapamıyorsak hareketimizi arttırmalıyız. Örneğin asansör yerine merdiven kullanabiliriz. Toplu taşıma kullanıyorsak 1-2 durak önce inip yürümeliyiz. Markete, yakın yerlere giderken araç kullanmamalıyız. Arada kısa yürüyüşler yapılabilir.

Besin tercihlerimizi protein ve sebze ağırlıklı yapmalıyız. Bol su içmeliyiz. Hazır gıdalardan, karbonhidratı yüksek besinlerden mümkün olduğunca uzak durmalıyız. Düzenli ve kaliteli beslenmeliyiz. Çocuklarımız için erken yaşta bir spor dalı seçimi yapılabilir. Kontrollü özgür beslenme davranışları geliştirilebilir. Kendi porsiyonlarımızla aynı miktarda yemek yemelerini beklememeliyiz.

Onlara etiket okuma alışkanlığı kazandırabiliriz. Düzenli doktor kontrolünde takip edebiliriz. Sınırlandırılmış tablet, pc vb. teknoloji kullanımına önem vermeliyiz. Onlara örnek olacak davranışlarda bulunmalıyız. Sonuçta çocuklar ebeveynlerini rol model alacaklardır."


Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
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